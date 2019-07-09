Родственники героини шоу «Пусть говорят» Дарьи Рубцовой, ставшей жертвой домашнего насилия, едва не подрались на ее похоронах

Церемония прощания с Дашей Рубцовой началась позже, чем было запланировано. Кто-то перепутал время в расписании. Из-за этого убитые горем близкие целый час ждали начала у дверей панихидного зала.

— Она ведь молодая! Почему ее не накрасили? — причитала мама Даши Ирина Гезеева.

В Магнитогорске умерла мать двоих детей, которой муж-тиран собирал деньги на лечение через телешоу 00:00 00:00

Дарья Рубцова, за здоровьем которой следила вся страна, скончалась несколько дней назад. 26-летняя мама двоих детей из Магнитогорска страдала эпилепсией. Причем заболевание обострилось после того, как ее избил муж. Он этого и не скрывал. Признал, что пришел пьяный с работы и поднял на жену руку. А потом объявил сбор помощи ей на лечение. Семья планировала отправить Дашу в клинику в Испании. Мол, в России уже не помогут. Позже Рубцовы съездили на съемки программы «Пусть говорят», где Дашу уговорили лечь в столичную больницу. Но лечение не увенчалось успехом. Уже после смерти Дарьи выяснилось, что она перестала принимать прописанные ей таблетки. Все надеялась, что ей все-таки соберут деньги на лечение в Испании. Хотя методы у тамошних докторов сомнительные.

У Даши остались двое детей. Фото: из семейного архива.

Кстати, уголовное дело на мужа Даши возбуждать не стали. Она сама отказалась писать заявление. Боялась, что если его посадят, то нечем будет выплачивать ипотеку.

МАМУ ДАШИ ОТКАЧИВАЛИ В ПАНИХИДНОМ ЗАЛЕ

На прощании муж Дарьи Анатолий Рубцов тещу не утешал. Сначала он суетился с документами, потом отвечал на звонки. На похороны вдовец пришел в мятых джинсах и в повседневной футболке. Позже, правда, надел темный пиджак, черные очки, взял в руки букет и оценивающе глянул на свое отражение в стеклах панихидного зала.

В этот момент кто-то из родных Даши в сердцах воскликнул: «Убили, девчонку!». На возглас отреагировали родители Анатолия.

— Кто это ее убил? Вы на кого намекаете? — возмутились они.

С Дарьей Рубцовой простились 9 июля.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

За несколько минут до начала панихиды между родственниками с одной и с другой стороны началась некрасивая ссора. Громче всех кричала мать Анатолия.

— Следите за словами, а то у вас будут проблемы! — угрожала она неизвестно кому.

Сын довольно грубо вытолкал маму на улицу, а потом и вовсе увел в машину.

Когда началась панихида Анатолий Рубцов вцепился в гроб жены и зарыдал. Мама Даши тоже едва держалась на ногах.

— Маленькая моя, вставай! Мы сейчас пойдем домой! — обращалась она к дочке, как к живой.

Убитые горем родственники едва не подрались на прощании.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Вскоре женщина потеряла сознание. Вызвали «скорую». Врачи откачивали ее прямо в панихидном зале.

РОДНЯ ДАШИ ЖДЕТ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

— Я работаю с дашиной мамой и могу сказать, что Даша после лечения в Москве почувствовала себя значительно лучше. Я ее видела на днях. Выглядела она хорошо — пропала бледность. Я еще порадовалась, мол, пошла на поправку. А в пятницу Ирина сообщила, что у Дарьи поднялась температура и ее увезли в реанимацию, — рассказывает коллега Ирины Гезеевой Елена Мельникова. — Всем, кто обвиняет Ирину в бездействии, якобы, она не лечила дочь, хочу сказать, что это несправедливо. Она билась за Дашу день и ночь, использовала каждую возможность. Все, что она зарабатывала , тратила на лечение дочери. Все свои усилия направляла на Дашу и внучек, а не на то, чтобы мстить Толе.

Дарья собиралась на лечение в Испанию. Фото: из семейного архива.

За Анатолия на церемонии прощания вступились его подруги детства и одноклассницы.

— Вот только не надо делать из Толи монстра. Вы лучше поинтересуйтесь, кто похороны оплачивает. Родственники Даши не дали ни копейки. Все траты взял на себя Анатолий, — говорят девушки.

Однако родной брат Дарьи Рубцовой утверждает, что деньги на похороны выделил металлургический комбинат, где трудится вдовец.

Вдовец может стать фигурантом уголовного дела.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

— Мы с мамой хотим, чтобы он понес заслуженное наказание. После похорон мы намерены обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Надеемся , что дашины дочки останутся с нами. В ту семью их отдавать нельзя. У Анатолия мама выпивает. Как ей можно доверить детей? — говорит брат Даши Кирилл Сопов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/703653" frameborder="0"></iframe> Муж собирает деньги на лечение жены, которую сам и покалечил.

А еще многих интересует вопрос: куда делись деньги, которые всей страной собирали Даше на лечение? Ее родственники говорят, что банковская карта осталась у вдовца. А родственники Анатолия твердят, что карточку якобы прикарманила мама Дарьи. Сколько денег лежит на счете, так и не известно. Как бы то ни было, контактировать между собой две семьи явно уже не желают.

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