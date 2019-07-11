2019-07-11T09:26:41+03:00
Общество

Южноуральцев возмутила реклама в сквере в память о погибших в магнитогорской трагедии

А вандалы испортили лавочки
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Сквер открыли на месте магнитогорской трагедии, унесшей жизни 39 человек.Сквер открыли на месте магнитогорской трагедии, унесшей жизни 39 человек.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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В живописном сквере, который открыли на месте разрушенных взрывом подъездов, появились рекламные объявления. Об этом в социальных сетях рассказали жители Магнитогорска.

Новый сквер возле дома по проспекту Карла Маркса, 164 весь оклеили рекламой о распродаже обуви, — пишет автор фото в местном паблике «Черное&Белое».

Листовки на днях появились на столбах и деревьях у входа в сквер. Фото: группа «Черное&Белое»/vk.com

Листовки на днях появились на столбах и деревьях у входа в сквер. Фото: группа «Черное&Белое»/vk.com

На снимках видно, что листки висят на столбах и деревьях на входе в сквер. Горожан приглашают посетить ярмарку финской обуви. Поступок расклейщиков рекламы возмутил магнитогорцев.

39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

— Нет ничего святого! Этот сквер — памятник погибшим. И оклеивание листовками находящихся там деревьев, лавочек — это вандализм, — сетуют люди.

Горожане считают, что рекламе не место на месте трагедии. Фото: группа "Новости Магнитогорска"/vk.com

Горожане считают, что рекламе не место на месте трагедии. Фото: группа "Новости Магнитогорска"/vk.com

Некоторые предположили, что листовки в сквере наклеили подрабатывающие на каникулах школьники. Мол, не подумали, что здесь рекламе совсем не место.

Кроме того, вандалы испортили лавочки в сквере. Неизвестные измазали их то ли экскрементами, то ли грязью.

Неизвестные измазали лавки в сквере грязью. Фото: verstov.info

Неизвестные измазали лавки в сквере грязью. Фото: verstov.info

Напомним, сквер у печально известного дома по проспекту Карла Маркса, 164 открыли в начале июня.

На месте разрушенных взрывом подъездов строители разбили кленовую аллею, установили фонари и скамейки. Пешеходную зону замостили гранитной плиткой. На торцах разделенной на две части многоэтажки уличные художники нарисовали гигантские граффити. На одном фасаде появились белые облака, а на другом взмывающая в небо стая из 39 белых птиц. Сквер открывали без торжественной церемонии.

На месте разрушенных взрывом подъездов строители разбили кленовую аллею, установили фонари и скамейки. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

На месте разрушенных взрывом подъездов строители разбили кленовую аллею, установили фонари и скамейки.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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