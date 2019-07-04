Белые птицы и модные камни: как сейчас выглядит место магнитогорской трагедии
В Магнитогорске открыли сквер возле печально известного дома по пр. Карла Маркса, 164. Строители, как и обещали, закончили работы к памятной дате — полгода со дня трагедии. От торжественной церемонии открытия отказались. Решили, что громкие слова и красные ленточки будут неуместны.
На месте разрушенных взрывом подъездов разбили кленовую аллею, установили фонари и скамейки. Деревьев высадили ровно 39 по количеству погибших.
На торцах разделенной на две части многоэтажки уличные художники нарисовали граффити.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
Пешеходную зону замостили гранитной плиткой. По периметру высадили живую изгородь из красного кизильника. В самом начале сквера положили модные среди урбанистов круглые камни.
— Это ограничители, чтобы в зону отдыха не смогли заехать автомобили, — объясняют местные жители.
Деревьев высадили ровно 39 по количеству погибших.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
Двор разрушенного взрывом дома не узнать. Теперь здесь новая детская площадка с яркими горками и качелями. Детский клуб, где во время разбора завалов грелись и отдыхали спасатели, полностью отремонтировали. Рядом сделали спортивную зону с резиновым покрытием и тренажерами.
Модные круглые камни — это ограничители, чтобы в зону отдыха не смогли заехать автомобили.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
На торцах разделенной на две части многоэтажки уличные художники нарисовали гигантские граффити. На одном фасаде появились белые облака, а на другом взмывающая в небо стая из 39 белых птиц.
О жертвах трагедии напоминают свежие цветы и детские игрушки под кленами.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
В сквере оживленно: гуляют мамы с колясками, на скамейках отдыхают старики, ребятня играет в прятки. Кажется, как будто никакого взрыва и не было. Только под некоторыми кленами лежат свежие цветы и детские игрушки.
Во дворе дома сделали новую детскую площадку.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
Напомним, трагедия в Магнитогорске случилась утром 31 декабря. Из-за взрыва газа обрушился седьмой подъезд многоэтажки. Погибли 39 человек.
39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...
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ИСТОЧНИК KP.RU
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