2019-07-04T15:50:49+03:00
Общество

Белые птицы и модные камни: как сейчас выглядит место магнитогорской трагедии

Дом, в котором при взрыве газа погибли 39 человек, разделили на две части. Спустя полгода здесь появился живописный сквер
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Сквер открыли через полгода после трагедии.Сквер открыли через полгода после трагедии.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

В Магнитогорске открыли сквер возле печально известного дома по пр. Карла Маркса, 164. Строители, как и обещали, закончили работы к памятной дате — полгода со дня трагедии. От торжественной церемонии открытия отказались. Решили, что громкие слова и красные ленточки будут неуместны.

На месте разрушенных взрывом подъездов разбили кленовую аллею, установили фонари и скамейки. Деревьев высадили ровно 39 по количеству погибших.

На торцах разделенной на две части многоэтажки уличные художники нарисовали граффити. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

На торцах разделенной на две части многоэтажки уличные художники нарисовали граффити.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Пешеходную зону замостили гранитной плиткой. По периметру высадили живую изгородь из красного кизильника. В самом начале сквера положили модные среди урбанистов круглые камни.

— Это ограничители, чтобы в зону отдыха не смогли заехать автомобили, — объясняют местные жители.

Деревьев высадили ровно 39 по количеству погибших. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Деревьев высадили ровно 39 по количеству погибших.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Двор разрушенного взрывом дома не узнать. Теперь здесь новая детская площадка с яркими горками и качелями. Детский клуб, где во время разбора завалов грелись и отдыхали спасатели, полностью отремонтировали. Рядом сделали спортивную зону с резиновым покрытием и тренажерами.

Модные круглые камни — это ограничители, чтобы в зону отдыха не смогли заехать автомобили. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Модные круглые камни — это ограничители, чтобы в зону отдыха не смогли заехать автомобили.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

На торцах разделенной на две части многоэтажки уличные художники нарисовали гигантские граффити. На одном фасаде появились белые облака, а на другом взмывающая в небо стая из 39 белых птиц.

О жертвах трагедии напоминают свежие цветы и детские игрушки под кленами. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

О жертвах трагедии напоминают свежие цветы и детские игрушки под кленами.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

В сквере оживленно: гуляют мамы с колясками, на скамейках отдыхают старики, ребятня играет в прятки. Кажется, как будто никакого взрыва и не было. Только под некоторыми кленами лежат свежие цветы и детские игрушки.

Во дворе дома сделали новую детскую площадку. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Во дворе дома сделали новую детскую площадку.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Напомним, трагедия в Магнитогорске случилась утром 31 декабря. Из-за взрыва газа обрушился седьмой подъезд многоэтажки. Погибли 39 человек.

39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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