Чиновники отчитались, куда потратили пожертвования в помощь пострадавшим в магнитогорской трагедии

На днях жители дома, пострадавшего от взрыва 31 декабря, пожаловались врио губернатора Челябинской области на проблемы с финансированием. Ради встречи с ними Алексей Текслер приехал в Магнитогорск 28 марта.

— Признаюсь, меня от встречи отговаривали. Но я готов вас выслушать, — заявил он жильцам дома на пр. Карла Маркса, 164.

Напомним, взрыв газа прогремел в многоэтажке накануне Нового года. Обрушился седьмой подъезд. Погибли 39 человек.

Алексей Текслер встретился с жителями обрушившегося дома в Магнитогорске 00:00 00:00

ЖИЛЬЦЫ: КУДА ДЕЛИСЬ МИЛЛИОНЫ?

Люди атаковали главу региона вопросами. Они рассказали, что на полученные от властей компенсации не могут приобрести жилье. Им выдали сертификаты на квартиры из расчета почти 32 тыс. руб. за квадратный метр жилья. Через месяц после трагедии недвижимость в Магнитогорске подорожала на 20-25 %.

— Чтобы купить равноценную по площади квартиру, надо добавлять к сумме сертификата деньги, выделенные властями на ремонт. Но в большинстве случаев не хватает даже этого, — пожаловались магнитогорцы.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер встретился с жильцами дома.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

К слову, корреспонденты «КП» после этого проверили сайты объявлений. Выяснилось, что купить жилье на сертификаты все-таки можно. Причем, в центре города и с хорошим ремонтом. Но таких квартир по всему городу не так много.

Собравшиеся посетовали на полное отсутствие информации по расходованию денег, направленных на помощь пострадавшим. А также задали главе региона вопрос:

— Куда делись миллионы рублей с благотворительного счета, которые нам пожертвовали россияне?

НА КАЖДОГО ПОГИБШЕГО ПО 3 МЛН. РУБЛЕЙ

Спустя два дня министерство социальных отношений Челябинской области опубликовало на своем сайте полный отчет о всех выплатах пострадавшим.

По данным ведомства, жильцы получили финансовую помощь в размере 208 млн рублей. Из них за счет средств федерального бюджета — 55 млн рублей. Из областного бюджета — 76,6 млн. Примерно столько же дал градообразующий завод — ММК.

Так выглядит место взрыва сейчас. Цокольный этаж пока не демонтировали, потому что часть помещений принадлежит бизнесменам.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

С первых дней января после трагедии выдали единовременное пособие членам семей, погибших в результате обрушения — 1 млн. рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи.

— Таким образом, на каждого погибшего выплачено 3 млн рублей членам семей из трех источников, — уточнили в министерстве.

Раненым при взрыве выдали единовременное пособие — от 600 тыс. до 1 млн. 200 тыс. рублей каждому в зависимости от степени тяжести.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685161" frameborder="0"></iframe> 39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

Все, кто потерял имущество первой необходимости (мебель, бытовая техника) получили выплаты от 100 тыс. рублей на человека из федерального бюджета. А также от 300 тыс. до 500 тыс. рублей на семью из областного бюджета и ММК.

НА СЧЕТЕ ОСТАЛИСЬ 50 МЛН.

Ответили в министерстве и на вопрос о благотворительном счете.

— Сейчас на нем осталось более 50 млн. рублей. А собрано было 61 млн. Из них израсходовали 9 млн 100 тыс. рублей на наем жилья. Еще 975 тысяч рублей — на организацию похорон. 24 тыс. рублей ушло на оплату госпошлины и восстановление документов жителям обрушившегося седьмого подъезда. Кроме того, 159 тыс. рублей ушло на оздоровление детей в Крыму, — заявили в ведомстве.

Куда пойдут оставшиеся на счете деньги, пока неясно. В минсоцотношений говорят, что эти деньги еще понадобятся, ведь работа по помощи пострадавшим не окончена.

Дом разделили на две части. Между ними будет прогулочная зона.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Самую большую сумму — 101,9 млн. — чиновники потратили на выплаты для приобретения жилья жителям разрушенного седьмого и демонтированного восьмого подъездов. Таких граждан — 139 из 92 квартир. Из них уже 104 человека приобрели 74 квартиры.

Жильцы соседних подъездов до сих не могут вернуться в свои квартиры. Власти пообещали, что через месяц снимут охрану с дома. Все, кто сейчас снимает жилье, поделились на два лагеря. Экспертиза предварительно признала здание пригодным для проживания. Но 60 человек боятся там жить, а 170 пожелали остаться.

Сам дом сейчас разделен на две части. Между ними сделают прогулочную зону. Здесь высадят 39 деревьев — по числу погибших при взрыве. Напомним, по поручению Владимира Путина власти готовы полностью расселить всех жильцов.

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