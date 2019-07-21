2019-07-20T05:41:34+03:00
Общество

Металлурги, которые нас удивили

«Комсомолка» нашла интересные факты о южноуральских сталеварах
Сергей УФИМЦЕВ
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Владимир Матушкин с ММК стал героем кино. Фото: кадр из фильма «Профессия — горновой», режиссер Евгений Бакиров.Владимир Матушкин с ММК стал героем кино. Фото: кадр из фильма «Профессия — горновой», режиссер Евгений Бакиров.
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День металлурга каждый год отмечают в третье воскресенье июля. Для Челябинской области это особая дата — многие семьи так или иначе связаны с отраслью. Накануне праздника мы вспомнили о южноуральских металлургах, которые нас удивили.

СНЯЛСЯ В ФИЛЬМЕ ПРЯМО В ЦЕХЕ

Работу простого металлурга решил показать молодой режиссер Евгений Бакиров. Он родом из Магнитогорска, но сейчас живет в Москве. Парень снял документальное кино про Владимира Матушкина с ММК. Владимир зацепил режиссера обычной жизненной историей и подходящей внешностью — человека, который всю жизнь трудится на комбинате.

Владимир горновой. Это специалист по выплавке чугуна, который работает на доменной печи. На ММК он больше 20 лет и в короткометражке рассказал о своей непростой профессии.

— Работа хорошая. Ходишь по цеху, делаешь свое дело, другим помогаешь. Жарко только. Ходишь в суконке (спецодежда, которая не воспламеняется, а только тлеет. — Прим. ред.). А она сгорает примерно за одну смену, — рассказывает о своей работе в фильме главный герой Владимир Матушкин.

Съемки прошли прямо в цехе, среди огня, искр и расплавленного металла.

— Снимали всего несколько часов, а на постпродакшн (монтаж, написание музыки, цветокоррекцию и прочее) ушло полгода, — говорит автор фильма Евгений Бакиров.

Документальный фильм "Горновой".Режиссер: Евгений БАКИРОВ.

СПАСЛИ ПАМЯТНИК ПОЭТУ

Михаил Лермонтов застыл на зеленой полянке возле входа в цех на Челябинском электрометаллургическом комбинате. Скульптура появилась здесь в начале 2000-х. На завод она перекочевала из небольшого скверика на улице Российской. В 2000 году этому месту присвоили имя знаменитого директора ЧЭМК Владимира Гусарова. А там, где возвышался памятник Лермонтову, решили сделать стелу. Получилось, что скульптура пошла под снос.

Но сотрудники комбината пожалели наследие советского искусства и решили поселить Михаила Юрьевича у себя. Прикатили кран и перевезли памятник на территорию завода. Отреставрировали его, разбили рядом клумбу. Получилось красиво.

Памятник Лермонтову почти 20 лет стоит на ЧЭМК.

Памятник Лермонтову почти 20 лет стоит на ЧЭМК.

— Люди проходят мимо и улыбаются. Настроение рабочее поднимается. Правда, однажды кто-то Лермонтову каску на голову нацепил. Но только ради шутки! — рассказал один из спасителей памятника Виктор Плаксин.

Сотрудники комбината подумывали передать памятник на баланс мэрии, чтобы скульптуру установили на видном месте в городе. Однако ничего не вышло.

Краеведы говорят, что памятник Лермонтову на ЧЭМК — не уникальный. Это одна из тиражированных скульптур, которые создавали в послевоенное время. В Челябинске во времена СССР их было около 50. Были памятники Горькому, Кирову, Чайковскому. На сегодняшний день их уже практически не осталось. Все они сделаны из бетона, а он быстро разрушается.

ВСЯ СЕМЬЯ НА ОДНОМ ЗАВОДЕ

Еще одна история о рабочих ЧЭМК. Монтажник систем и оборудования Ривкат Хакимов трудится на комбинате более 40 лет. Он пришел на производство в январе 1976 года и работает по сей день. Его сын Максим проработал здесь почти 10 лет. А дочь Анастасия и ее муж Сергей уже 20 лет трудятся на комбинате. На ЧЭМК работали двоюродные сестры жены Ривката Хакимова и их мужья.

Ривкат Хакимов (слева) на церемонии награждения премией «Медиаперсона года». Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ривкат Хакимов (слева) на церемонии награждения премией «Медиаперсона года».Фото: Валентина ВАГАНОВА

В этом году Хакимов участвовал в церемонии награждения премией «Медиаперсона года», организованной медиахолдингом «Комсомольская правда». Ривкат Гимасович получил хрустальную статуэтку в номинации «Династия года».

ИСТОЧНИК KP.RU

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