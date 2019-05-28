«Белый бал» в Челябинске: как это было

24 мая ресторан Fusion отеля «Парк-Сити» превратился в белоснежное пространство, наполненное гостями в белом. Мероприятие «Белый бал» челябинский филиал медиахолдинга «Комсомольская правда» провел впервые, опираясь на традиции проведения этого торжества в Санкт-Петербурге.

Этот день стал торжественным вдвойне. Во-первых, челябинская «Комсомолка» дала добрый старт награждения жителей Южного Урала, которые внесли значительный вклад в улучшение жизни общества или отдельных людей. А во-вторых, ровно 94 года назад, 24 мая 1925 года вышел в свет первый номер газеты «Комсомольская правда». Поэтому вечно молодая «Комсомолка» не только дарила, но и принимала поздравления.

Гости в белом смогли продегустировать редкие сорта сыров от компании «Краснопольский сыровар», а также полюбоваться и примерить изысканные и уникальные в своем роде ювелирные украшения от компании «Частная коллекция». И все это под зажигательное выступление профессионального вокалиста Евгения Мотовилова.

До начала официальной части среди гостей встречала леди-фуршет, зеркальная леди из интерактивного театра «Баклажанчик», а также самый настоящий король от freak show PLAST.илин.

Пока на сцене играла кавер-группа «Радио Мальта», пожалуй, один из лучших музыкальных коллективов в городе, гости наслаждались фуршетом от ресторана Fusion и напитками «Шато Тамань» от агрохолдинга «Ариант». Бизнесмены и политики, музыканты и врачи, спортсмены и руководители заводов — пожалуй, на «Белом балу» собрался весь цвет Южного Урала.

В окружении фотографов сразу оказались генеральный директор Челябинской филармонии Алексей Пелымский, уполномоченная по правам человека Маргарита Павлова, главный врач Челябинского федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Олег Лукин, известный зоозащитник Карен Даллакян, директор государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский, конькобежка Ольга Фаткулина, а также глава города Челябинска Владимир Алексеевич Елистратов.

Все с нетерпением ждали главного события бала — церемонию награждения «Медиаперсона года» по версии «Комсомольской правды».

— В этот день «Комсомолка» отмечает 94 года, но, мы все молоды и активны, готовы к новым свершениям и благодарим за доверие наших партнеров, — открыла торжество директор челябинского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. — Белый бал — это событие для Челябинска! Кто — эти медиаперсоны? Это жители Челябинска и области, которые за прошедший год нас удивили, внесли ощутимый вклад в развитие Южного Урала, в то, чтобы наша жизнь стала добрее, насыщеннее теплыми событиями и эмоциями. Это узнаваемые, регулярно выступающие в СМИ персоны, пытающиеся решить актуальные проблемы нашей с вами жизни, и те, кто незаметно ежедневно совершает свои подвиги, спасая жизни людей. И сегодня мы награждаем и лично благодарим каждого из вас.

На первой в Челябинске церемонии «Медиаперсона года» номинантов награждали не только «комсомольскими» дипломами, но и хрустальными статуэтками. Их герои-2018 получили из рук топ-менеджеров медиахолдинга, а также видных представителей бизнес-сообщества и известных людей Южного Урала.

Номинации и герои

Первую награду в номинации «Украшение города » вручили победителю чемпионата мира по граффити 2018 года, автору многих арт-проектов в Челябинске Тимуру Абдуллаеву. Заслуженную награду он получил из рук главы города Челябинска Владимира Елистратова.

Известный южноуральский краевед Юрий Латышев получил награду в номинации «Городской активист». Юрий Владимирович отметил, что после пресс-конференции в «Комсомольской правде» ему и группе неравнодушных горожан удалось уберечь от сноса одно из исторических зданий в центре Челябинска.

«Главным законодателем» несомненно стал председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш. Кстати, Законодательному Собранию Челябинской области исполнилось 25 лет, за это время принято почти три тысячи законов. Владимир Мякуш возглавляет региональный парламент с 2005 года. Все эти годы Законодательное Собрание Челябинской области остается одной из самых влиятельных и стабильных политических площадок региона.

Награду для Владимира Викторовича заботливо передали депутату Законодательного собрания области, заместителю председателя комитета ЗСО по информационной политике, руководителю реготделения Союза Садоводов России Константину Толкачеву.

Романа Грибанова и его книгу «РОК Челябинска» отметили в номинации «Книга года», а «Музыкальной легендой», по версии «Комсомольской правды», стала группа «Братья Енотовы». В знак благодарности знаменитые музыканты порадовали гостей известными композициями в своем исполнении.

Монтажник систем и оборудования ЧЭМК Ривкат Хакимов получил хрустальную статуэтку в номинации «Династия года». Ривкат Гимасович пришел на производство в январе 1976 года и работает по сей день. Его сын Максим проработал на ЧЭМК почти 10 лет. Его дочь Анастасия и ее муж Сергей уже 20 лет трудятся на комбинате. На ЧЭМК работали двоюродные сестры жены Ривката Хакимова и их мужья.

Еще одна семейная номинация и награда досталась братьям-близнецам, которые работают кардиологами в Челябинской областной клинической больнице №3, Игорю и Владимиру Габриным. За свою трудовую деятельность они обработали по 200 тысяч кардиограмм каждый и помогли спасти жизни сотням пациентов.

Награду Светланы Ципровской получил ее супруг.

«Комсомольская правда» отметила и тех, кто ежедневно помогает братьям нашим меньшим. Неравнодушной горожанке Светлане Ципровской в номинации «Зоопомощник» премию вручил президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян.

Член Общественной палаты Челябинской области Ольга Шкода наградила котокафе «Котофей» в номинации «Счастье в дом».

«Медиаперсонами года-2018» стали не только люди. В номинации «Зооблогер» отметился хаски Винчестер, ставший живым символом проекта «Елки». Данный проект реализовала молодежной палаты при городской Думе Челябинска, а один из ее авторов, Мария Шардакова, отметила, что благодаря публикациям в «Комсомолке» им удалось выиграть президентский грант.

Поздравить медиаперсон специально из Москвы прилетела экс-солистка группы «Мишель» Анна Морозова. Она исполнила золотые хиты и подняла настроение публики зажигательными танцами.

Южный Урал — край промышленный. Поэтому награды медиаперсон-2018 получили не только отдельные личности, но и целые предприятия.

Так Магнитогорский металлургический комбинат стал «Компанией года». Челябинский тракторный завод, отметивший в прошлом году свое 85-летие, получил награду «Юбиляр года».

Одна из старейших в Челябинске компания «Южуралстройсервис», основанная в 1938 году, получила статуэтку в номинации «Легенда строительной индустрии».

Пропаганда рабочих профессий и поддержка предпринимателей — Сергей Ермаков, вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей Челябинской области по защите малого и среднего предпринимательства, генеральный директор Торгового дома «СантехУрал» и основатель всероссийского конкурса «Лучший сантехник» по праву стал обладателем награды в номинации «Бизнес во благо».

Не забыла «Комсомолка» и о Челябинске спортивном. Тренера-легенду, под руководством которого ХК «Трактор» в сезоне-2017/18 дошел до финала Восточной конференции и завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ Анвара Гатиятулина признали «Наставником года». Премию для Анвара Рафаиловича передали его родителям — Рафаилу Гизатовичу и Ларисе Тагировне. А комсомольский диплом и памятную статуэтку вручили заместитель директора хоккейного клуба «Трактор» Евгений Иванов и мастер спорта СССР, один из известнейших тренеров России, наставник спортивной школы «Трактор» Виктор Перегудов.

А еще в прошлом году Челябинск громко заявил о себе в таком олимпийском виде спорта как керлинг. И в номинации «Победа года» обладателем награды стал заслуженный тренер России, вице-президент федерации керлинга Челябинской области Олег Пригоренко. Напомним, что в прошлом году спортсмены нашей области в составе сборной страны выиграли серебро XI Паралимпийских игр в Сочи и бронза XVIII Сурдлимпийских игр в Ханты-Мансийске.

От достижений общих — к победам личным. За три года эта девушка сбросила 105 килограммов и из обычной закомплексованной жительницы провинции превратитась в фитоняшку, которая ведет свой блог и поддерживает и мотивирует тысячи людей по всему миру. Александра Осипова из Златоуста стала обладательницей награды «Личный рекорд». Хрустальную статуэтку девушке лично вручила российская конькобежка, заслуженный мастер спорта, рекордсменка и просто красавица Ольга Фаткулина. Уж она-то не понаслышке знает, что победа дается только через упорный труд и преодоление самого себя.

Пока победители позировали перед фотокамерами взгляд гостей приковало выступление зеркального рыцаря команды MAGNUS и его зачаровывающее световое шоу.

Не обошлось и без лотереи с подарками от партнеров «Белого бала». Из лототрона вытаскивали визитки гостей, счастливчикам досталась целая корзина сыра разнообразных сортов от компании «Краснопольский сыровар» и сертификат от ювелирной компании «Частная коллекция».

Как отметила директор Челябинского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова в начале торжественной церемонии, медиаперсоны — это не только люди, кого мы практически каждый день видим на телевидении и в соцсетях. Порой героями публикаций и сюжетов люди становятся по воле судьбы и жизненных обстоятельств. О своих заслугах сами они не говорят, но их поступки не должны оставаться в тени.

Завершением вечера стало вручение наград в особенных номинациях.

В номинации «Волонтер года» обладателем награды стала старший координатор челябинского поискового отряда «Легион-СПАС» Татьяна Гроза. Именно благодаря неравнодушным волонтерам этой организации спасено и найдено несколько сотен человек. Для вручения награды на сцену вышел начальник Поисково-спасательной службы Челябинской области Игорь Шалковский.

Евгений Косовских, известный как Доктор Женя, получил премию в номинации «Народный герой». Награду человеку, который лечит бездомных людей, вручила уполномоченная по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

Вручение наград сопровождалось не только аплодисментами, порой гости церемонии просто не могли сдержать слез. Например, когда на сцену вышел школьник из села Халитово Иван Чиров. В прошлом году он спас жизнь своего друга, который зимой провалился в колодец. Взрослых поблизости не было, а медлить нельзя. Рискуя собственной жизнью, второклассник Ваня прыгнул в ледяную воду, вытащил одноклассника и довел его до дома. Настоящий «Народный герой».

Еще один «Народный герой» — школьник из Красноармейского района, который в прошлом году спас от пожара родное село Тавранкуль. Огонь уже подходил к населенному пункту, когда 15-летний Алексей Мышковец без спроса взял отцовский трактор и пропахал землю, чтобы не дать пламени перекинуться на постройки.

«Народным героем» не по своей воле стала жительница Магнитогорска Наталья Долматова. 31 декабря 2018 года она помогала снять с завалов людей обрушившегося дома 164 по улице Карла Маркса до приезда спасателей. А после поддерживала людей, организуя горячее питания и собирая теплую одежду. Для вручения награды на сцену поднялся начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко.

Под торжественные и благодарные аплодисменты на сцену огромный торт от шоу тортов «Офелия». Сфотографироваться с трехэтажным лакомством захотел каждый гость, а уж попробовать белоснежную красоту — тем более.

Красивым завершением Белого бала стало выступление Святослава Хазова.

«Комсомольская правда» благодарит всех, кто помог сделать этот праздник незабываемым!

Особые слова благодарности ведущему мероприятия — Дмитрию Руденку.

Увидимся на «Белом балу» в 2020 году!

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