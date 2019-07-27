Митинг в Златоусте: мэр и его администрация не справляются с работой и должны уйти!

Златоуст, пожалуй, единственный город, где действиями властей настолько недовольны жители. Это и нашло свое отражение в очередном публичном мероприятии.

Народное возмущение выплеснулось еще в феврале этого года. Тогда на митинге против строительства кремниевого завода освистали главу Златоуста Вячеслава Жилина, скандируя: «Уходи!». Позже митинг местные власти перенесли на территорию промплощадки. А в минувшем июне и вовсе запретили. После отказа был организован сбор подписей за отставку главы администрации Златоуста. А в адрес временно исполняющего обязанности главы администрации Челябинской области Алексея Текслера была направлена петиция, под которой свои подписи поставили более шести тысяч горожан.

МИТИНГ РАЗРЕШИТЬ

Вчерашний пятничный митинг (26 июля 2019 года) под лозунгом «За достойную жизнь в Златоусте» поначалу городские власти тоже запретили. Однако городской суд постановил — митинг разрешен к проведению. В обозначенном и разрешенном месте, — в сквере у краеведческого музея, вчера собрались более 300 человек. Лозунги были обращены непосредственно к местным властям, и, в частности, к главе Златоуста Вячеславу Жилину (к примеру, «Жилин, верни газ и тепло в дома», «Такие инвестиции нам не нужны»).

Правда, городские власти в этот день почему-то решили начать масштабные работы по благоустройству сквера. Эту претензию и просьбу разобраться в данном мероприятии в своем заявлении озвучил один из участников митинга (смотри ниже).

ДОТАЦИИ НЕ НА ПОЛЬЗУ

— Администрация Златоуста долгое время препятствовала проведению публичного мероприятия, митинга в разрешенном постановлением правительства месте — в сквере около краеведческого музея. Но на днях городской суд вынес решение, и проведение митинга разрешили. Прошу всех соблюдать порядок, — с этих слов начал свое выступление главный редактор златоустовской газеты «Накануне», бывший вице-спикер городского собрания депутатов Сергей Костромин.

Выступающий ставил острые вопросы, приводил факты. Так, Костромитин напомнил собравшимся свежую историю о том, что мэрию Златоуста заподозрили в сговоре при покупке квартир для переселенцев.

Для справки: О сговоре на торгах, где приобреталось жилье для переселенцев из бараков, администрацию Златоуста заподозрили антимонопольщики Материалы по делу о антиконкурентном сговоре в УФАС поступили из правоохранительных органов. Сообщается, что 59 квартир для переселенцев на торгах приобретались по заказу администрации Златоуста. Начальная цена контракта, по данным портала закупки.гоу, составила более 60 миллионов рублей. В электронном аукционе участвовали всего две компании. Но заявки два конкурента подали с одного IP-адреса, а цена в ходе торгов снизилась всего на полпроцента. В этом усмотрели признаки сговора.

— Может быть, и будут признаки антиконкурентного соглашения с этими участниками в действиях заказчика, то есть органа власти. Там есть ряд моментов, которые случайными не бывают, отметила на недавней пресс-конференции глава регионального управления УФАС Анна Козлова.

— Все прекрасно видят, что из, некогда процветающей, Златоуст превратился в депрессивную территорию. Бюджет города не увеличивается, а только уменьшается. Город превратился в полностью дотационный, но и эти областные дотации не идут на пользу. Об этом красноречиво говорят уголовные дела, которые были возбуждены в отношении руководителей и ответственных сотрудников администрации Златоустовского городского округа. За семь лет только на ремонт дорог в Златоусте потрачено порядка миллиарда рублей. То есть, один километр дорог обошелся в сумму 15,5 миллионов рублей. Но качество городских магистралей жители сами могут оценить, — продолжил выступление Сергей Костромин.

ОБРАТИТЬСЯ К ТЕКСЛЕРУ

Острые, злободневные вопросы, касающиеся работы городской власти, претензии непосредственного к главе Златоустовского городского округа Вячеславу Жилину. В словах выступающих эмоции и факты, призыв сделать жизнь горожан действительно комфортной, качественной достойной, призыв к власти — услышать их претензии. Сергей Костромитин отметил, что пару месяцев назад общался с временно исполняющим обязанности главы администрации Челябинской области Алексеем Текслером, и обратил его внимание на проблемы, скопившиеся в Златоусте.

— Нам нужно обратиться к Алексею Текслеру с просьбой навести порядок в Златоусте, — заметил Сергей Костромитин.

ОБМАН, ОТПИСКИ

— Цель нашего митинга обратить внимание администрации Златоуста и главы города на те проблемы, которые длительное время никоим образом в городе не решаются, — продолжила выступление организатор митинга Елена Печерских. — Я выступаю за безопасность наших детей. Чтобы они могли безопасно гулять во дворе и на улице. Лично я уже испробовала все способы, и, в частности, не раз обращалась с проблемой бездомных животных во дворах многоквартирных жилых домов. В моем дворе недавно собаки искусали ребенка, и я сама стала опасаться за здоровье и безопасность своих детей. Я обращалась в муниципальные органы местного самоуправления, в полицию, в структуру ЖКХ с просьбой, чтобы по нормам существующего законодательства этот вопрос оперативно решили. Это нужно для того, чтобы снять социальную напряженность и в этой части… На все мои обращения я получала исключительно одни отписки. Либо письма, где сообщалось, что эта проблема, якобы, решена. Что остается? Кому жаловаться? Написать президенту?

Так, например, меня убеждали в том, что в городе построен приют, куда в срочном порядке помещены все отловленные собаки, которые покусали девочку из соседнего дома. Об этом сообщалось, в том числе, и в СМИ. Однако эти собаки никуда не делись. Они продолжали «оккупировать» нашу детскую площадку… То есть, меня и жителей откровенно обманывали. Я стала разбираться, а где же этот приют? Обратилась в муниципальные службы ЖКХ. Там мне сказали, что приют находится на территории городской свалки. Что, мол, подрядчики, исполняя муниципальный контракт, отлавливают собак и помещают их в вольеры. Попросила показать приют. Но тут начались отговорки: приют и вольеры только строятся. Но зачем же тогда обманывать народ?! Зоозащитники тоже голосуют за такой приют.

В этой связи, мы, жители Златоуста в соответствии с законодательством требуем от администрации Златоуста должным образом выполнять свои обязанности, не перекладывать их на других лиц, не обманывать граждан, которые к ним обращаются. Предоставлять гражданам только проверенную, достоверную информацию по вопросам, с которыми к ним обращаются. Я хочу, чтобы меня услышали глава города, его заместители и руководители муниципального учреждения УЖКХ. Чтобы надлежащим образом организовали работу в этом направлении.

На митинге выступила Любовь Вишневская, которая рассказала о насущной проблеме, которая есть в детской стоматологической поликлинике. К врачам элементарно невозможно попасть. И этот вопрос не решается годами.

Любовь Ломова из поселка Закаменский в очередной раз выразила боль сотен жителей. К газопроводу дома должны были подключить еще два года назад! Люди потратили большие деньги на проект, на приобретение внутридомового оборудования, на подключение. Но местным властям, судя по всему, «до лампочки». Хотя проект был принят, одобрен, была произведена оплата (более 60 процентов). А сейчас люди снова тратят деньги на дрова (15 тысяч машина дров). А кто уже разобрал печки?! Властям плевать на комфорт своих жителей?!

ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ

Эти и другие вопросы, озвученные на митинге, были направлены непосредственно к представителям местной власти, к главе города Вячеславу Жилину. А руководителя региона Алексея Текслера просили принять срочные меры в отношении градоначальника. Практически все выступления заканчивались словами: мэр и его администрация не справляются с работой и должны уйти!

Общее мнение отразилось в резолюции митинга.

Резолюция митинга

«За достойную жизнь в Златоусте»

Мы жители города Златоуста — участники митинга «За достойную жизнь в Златоусте» осознавая, что в городе последнее годы сложилась катастрофическая ситуация во всех сферах жизнедеятельности, а глава города Жилин В.А. и его администрация не способны руководить городом!

Уголовные дела, возбуждаемые в отношении руководителей администрации являются ярким показателем безграмотной работы органа местного самоуправления во главе с Жилиным В.А.

Просим руководителя региона Текслера А.Л. принять срочные меры в отношении главы города Златоуста Жилина В.А.!

Резолюция с обращением к врио губернатора А.Л. Текслеру.

КСТАТИ

После проведения митинга один из общественников — А.Г. Королев сразу обратился с заявлением к Прокурору Златоуста, старшему советнику юстиции Е.А. Шумихину

В заявлении, в частности, говорится:

«Прошу провести проверку и привлечь к установленной законом ответственности должностных лиц администрации ЗГО по факту воспрепятствования проведению публичного мероприятия — митинг, который проводился в сквере «Городской сад» 26.07.2019.

В нарушение указанного решения суда, Конституции РФ, ФЗ «»О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 N 54-ФЗ, администрация ЗГО с целью воспрепятствования проведению митинга организовала проведение работ по благоустройству сквера «Городской сад» с 25.07.2019, с привлечением крупногабаритной техники.

Кроме того, проводились работы по скашиванию травы с использованием «Триммеров», по спиливанию веток с использованием бензопил, что создавало звуковые помехи для участников митинга и выступающих лиц, также звуковые помехи создавались от работы крупногабаритной техники.

Следует отметить, что в предложении администрации ЗГО от 18.07.2019 уже содержались сведения о проводимых работах по благоустройству сквера «Городской сад», но по факту работы начаты только перед проведением митинга, а по окончании митинга работы прекращены, а крупногабаритная техника перемещена в другое место».

ВАЖНО!

Мы уже не раз писали о ситуации, которая сложилась в Златоусте. В частности, общественники обращали внимание на нецелевое использование средств, которые должны были пойти на оплату за поставленный газ компании «НОВАТЭК-Челябинск». Так из бюджета уже потрачено порядка 400 миллионов для погашения задолженности, однако город продолжает оставаться крупнейшим в области должником (город поэтому не получил паспорт готовности к зиме). Сейчас в рамках уголовного дела по факту хищения денег у компании «Новатэк-Челябинск» под стражей с предъявленным обвинением в мошенничестве в особо крупном размере находится директор ООО«Теплоэнергетик» М.А. Попов… Есть претензии к телекомпании «Злат-ТВ», претензии к семейственности бизнеса с административным ресурсом от главы Златоуста…

К примеру:

— Следственный комитет возбудил по статье о мошенничестве с использованием служебного положения (часть 4 ст. 159 УК РФ) в отношении телекомпании «Злат-ТВ». Следователи разбираются в ситуации, когда и.о. директора предприятия Дарья Сивухина в 2018 году перечислила в ООО «Евразия» более 1 млн 600 тыс. рублей бюджетных средств по договорам (в их фиктивности сейчас разбирается следствие).

В Следственном комитете в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Мошенничество» сейчас изучают договоры, которые МУП «Коммунальные сети» («КС») заключал с предприятием «Теплоэнергетик». Есть подозрение, что они были фиктивными.

— В ноябре 2014 года пресс-служба Златоустовского городского суда распространила информацию о вынесении приговора по статье 158, части 3, пункту «б» УК РФ (кража) Ирине Баландиной (теща действующего мэра Златоуста). Тогда суд увидел и доказал состав преступления. Приговор касался незаконной врезки в газопровод компании «НОВАТЭКа» и откачки голубого топлива. Отметим, Баландина руководила организацией «АЙС», которая специализируется на хранении замороженных продуктов. Согласно выписке ЕГРЮЛ, учредителем же предприятия является уже упомянутая Ульяна Жилина, супруга мэра. Именно для хладокомбината и использовался украденный через незаконную врезку газ. Баландина тогда заключила досудебное соглашение и получила 1,5 года условного срока.

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