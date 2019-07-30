В Челябинске ради озеленения города рубят ивы и тополя

Сквер в районе горбольницы №1 благоустроят. Он находится на пересечении улицы Воровского и Свердловского проспекта. Сделают здесь пешеходные дорожки, поставят скамейки и фонари, оживят газоны и установят каменные цветники.

Должно получиться красиво. Но общественники возмутились. Все потому, что согласно проекту благоустройства, в зоне отдыха вырубят 34 дерева! Они стоят на месте будущих дорожек.

Совпадение?

Фото: Челябинский урбанист

«ДЕРЕВЬЯ АВАРИЙНЫЕ И БОЛЬНЫЕ»

Тендер на благоустройство выиграла компания «УралНИИСтромПроект». Та самая, которую в мае челябинский урбанист Лев Владов обвинил в плагиате. Напомним, проект сквера напротив ЮУрГУ оказался копией двора офисного комплекса в Чехии.

По мнению урбанистов, деревья в сквере на Воровского вырубят из-за недоработки архитекторов. Они пойдут под снос просто потому что мешают благоустроить сквер. Но сквер это же и есть небольшой сад в городе.

— Я позвонил в администрацию Советского района, чтобы узнать степень адекватности происходящего. Мне сказали, что все деревья были обследованы управлением экологии, и многие из них были признаны «аварийными» или «больными». По странному стечению обстоятельств, почти все неправильные деревья сегодня растут на месте будущих дорожек из плитки, — рассказал урбанист.

Фото: Челябинский урбанист

В администрации объяснили, что больные и наклоненные деревья могут упасть на отдыхающих. Подует сильный ветер, дерево повалит и кто-нибудь обязательно пострадает.

Фото: Челябинский урбанист

— Это тот случай, когда лучше бы не было никакого благоустройства — была бы просто зеленая стена, защищающая жителей от шума магистральной улицы и бесконечной пыли. Теперь взрослые деревья спилят, а посадят молодые. Они вырастут через 25 лет. Успеет смениться пара поколений. Дерево — это наивысшая ценность в городе после человека. Любой проект должен защищать дерево, а не наоборот. А убивать деревья только потому, что так нарисовано в проекте — это вредительство, — считает Лев Владов.

По его словам, уже со дня на день в сквер придут рабочие с бензопилами.

Общественников возмутил проект благоустройства. Фото: Челябинский урбанист

Проблемой заинтересовались также активисты общественного движения «Гражданский патруль». Они связались с одним из челябинских депутатов. Он вместе с жителями сейчас пытается отстоять здоровые деревья.

Вырубка ради озеленения в начале месяца прошла также в Калининском районе. Здесь строят сквер вдоль Университетской набережной. Под снос пошло четыре дерева, но высадить планируется под сотню.

КОММЕНТАРИЙ

Нужно срочно делать экспертизу проекта

— В городе очень много сорных деревьев, от которых надо избавляться. Есть еще сохраненный самосев, который не убрали в свое время и он оттеснил более ценные породы, либо угнетает их, — говорит директор Ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер. —Аварийными должны признать деревья с наклоном порядка 35-40 градусов. Но чтобы 34 дерева на маленьком сквере, это маловероятно. Пугает сама цифра! Нужно делать экспертизу проекта. Дорожками можно обогнуть деревья. А рубить деревья в угоду тропинки, непонятно куда ведущей, этого делать точно нельзя.

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