Где опасно собирать грибы в Челябинской области

Осторожно, гриб! Такой в лукошко не клади. И это вовсе не поганка, или какой-нибудь мухомор, а красавец-белый, сочный груздочек и аппетитная семейка опят. Да, такое бывает, есть места, где собирать грибочки категорически не рекомендуется.

О них в эксклюзивном интервью рассказал КП-Челябинск специалист по ландшафтному дизайну, кандидат биологических наук Кирилл Новокрещенов.

ПОДАЛЬШЕ ОТ ЗАВОДОВ И СВАЛОК

— Гриб и целая грибница, как губка, впитывают в себя все вредные элементы, которые содержатся в почве. — Сам гриб — это плодовое тело, дитя главного альфа-гриба, а паутина одной только грибницы может охватывать площадь, как 1, 5 тысячи футбольных полей.

В лесу под ногами у нас огромный ковер из паутинок-корешков грибницы. Только на одном квадратном метре их миллионы. И эта грибница и каждый гриб будет накапливать опасные вещества из почвы. Это касается вредных выбросов в атмосферу, загрязненных стоков и пыли, насыщенной опасными элементами.

— Куда лучше не идти по грибы?

— В те места, где неподалеку работают металлургические заводы, химические или рудные производства (например, производство цемента, щебня, добыча и переработка полезных ископаемых). А также в окрестности свалок, захоронений отходов производств объектов атомной промышленности. Безопасная зона в таком случае должна составлять не менее 7-10 километров от такой площадки.

ВЕШЕНКИ ПОЛЕЗНЕЕ

— Напитанный вредными веществами гриб — прямой путь к отравлению. Еще бы я не рекомендовал брать «возрастные» грибы: крупные, старые. Но если взяли, то лучше их вымочить в воде. Отмечу, что древесные грибы, например, опята или вешенки, более безопасны, чем почвенные. Они в значительно меньше накапливают вредные вещества.

А лучше самим собирать и солить грибы.Фото: Евгения ГУСЕВА

НЕ ИДИТЕ ПО РАДИОАКТИВНОМУ СЛЕДУ

— В 1957 году в районе Кыштыма произошла крупная авария на химкомбинате «Маяк». Прошло 62 года. Уже можно туда идти по грибы?

— Тогда атмосфера изрядно насытилась радиоактивными веществами. Ветер погнал эту «смесь» в северо-восточном направлении. Протяженность вредоносного облака составила 300 километров, а его ширина до 10 километров. Экологи строго-настрого запрещали и запрещают ходить по грибы по этому Восточно-уральскому радиоактивному следу.

Географически он идет от северо-восточной части Озерска через Тюбук, Багаряк и далее по территории Свердловской области в сторону Каменск-Уральского.

— Печально известна и река Теча, куда после аварии утекла большая часть вредных стоков.

— В район этой речушки тоже лучше не соваться.

Опасные места для сбора грибов

— границы Челябинска

— Магнитогорск и окрестности

— Златоуст (район завода)

— Верхний Уфалей (район завода)

— Аша (район завода)

Округа:

— Кыштымский (северо-восточная часть),

— Снежинский

— Озерский

— Карабашский.

Покупать грибы нужно у проверенных людей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Где еще нельзя собирать грибы

— Около промышленных площадок — металлургические, химические, горно-добывающие и перерабатывающие производства

— Отстойники промышленных отходов (к примеру, шлакоотвалы)

— На обочинах дорог, в том числе, у железнодорожных магистралей

— Вблизи мест складирования отходов животноводства (куриный помет, навоз)

— Около свалок мусора (включая муниципальные полигоны)

— На территории производств, связанных с переработкой ядерного топлива, особенно, где есть хранилища отработанных «химикатов»

— Неподалеку от посевных площадей (они, как правило, обрабатываются целым «букетом» удобрений).

НА ЗАМЕТКУ

Нельзя доверять продавцам грибов

Старайтесь не покупать грибы у незнакомых вам людей. Не исключено, что они собраны в «плохих» местах.

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