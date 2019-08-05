2019-08-05T19:58:03+03:00
Общество

Почему в Миассе собака живет на могиле неизвестного ей человека

Об этом "КП-Челябинск" рассказали эксперты
Ульяна УШАКОВА
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Пользователи соцсетей пытаются разгадать необычное поведение собаки Фото: Кадр из видео Марины ШмаковойПользователи соцсетей пытаются разгадать необычное поведение собаки Фото: Кадр из видео Марины Шмаковой
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Южноуральцы переживают за судьбу пса, который поселился на могиле девушки на кладбище в Миассе. Ролик о несчастной овчарке выложила в сеть местная жительница.

— Глаза заплаканные!Такая грустная! Опять все разрыто, все валяется! — пишет автор видео Марина Шмакова.

Как оказалось, собака чужая и к захороненной здесь 17-летней Анастасии Жабиной никакого отношения не имеет. Девушка погибла шесть лет назад. Ее на внедорожнике сбил сын местного чиновника. История была громкая. Виновника посадили.

Отец Анастасии не знает, почему животное постоянно приходит на могилу его дочери фото: соцсети

Отец Анастасии не знает, почему животное постоянно приходит на могилу его дочери фото: соцсети

Отец Анастасии не знает, почему животное постоянно приходит на могилу его дочери. Об этом мужчина рассказал в местном паблике.

— Может, девушка когда-то кормила эту собаку на улице? Ее родные могут не знать этого. Это из мира фантастики, конечно. Но ведь у животных есть какое-то чутье, — пытаются разгадать необычное поведение собаки пользователи соцсетей.

Корреспондент «Комсомолки» показала ролик экспертам.

— Пес ухоженный. Слез я у него не вижу. Он не худой. Когда у собаки стресс — она перестает есть и выглядит изможденной. По видео сложно определить возраст, но я думаю, ей не больше пяти лет. Никакой мистики здесь нет. Не исключено, что пес живет у сторожа, а на могилку ходит, чтобы укрыться от солнца в тени памятника. Еще одной причиной может быть цветочная ваза, которая стоит возле памятника. После дождя в нее набирается вода и собака приходит сюда попить. Вероятно, она опрокидывает вазу, когда засовывает в нее морду. Отсюда на могилке беспорядок, на который обратила внимание автор видео, — говорит эксперт по породам собак международного класса Светлана Букреева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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