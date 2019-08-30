2019-08-30T16:55:39+03:00
Досуг

В Челябинске на День города 2019 не выступит Леша Свик

«Комсомолка» узнала, каких сюрпризов еще ждать на День города 2019 (афиша)
Людмила СТЕПАШКИНА
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Так встречали группу БИ-2 в прошлом году на Дне города. Фото: Валерий Звонарев.Так встречали группу БИ-2 в прошлом году на Дне города. Фото: Валерий Звонарев.
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Главные праздничные события по случаю 283-летия нашего города запланированы на 7 сентября.

В 14.00 на парковке ледовой арены «Трактор» заревут моторы байков. Здесь начнется мото-вело-экстрим шоу с участием мировых звезд по мотофристайлу и снегоходному фристайлу FMX 13.

В 17.00 на площадке у «Трактора» начнется концерт. Выступят Feduk и Тимати. Заявленный ранее певец Леша Свик в Челябинск не приедет: договоренность о его выступлении не достигнута.

Но! Будет масса других штучек.

С 15.00 на площадке возле кинотеатра «Победы» (Комсомольский пр.,34) впервые пройдет большой праздничный концерт. Зрителей ждет фестиваль КВН, хедлайнером которого станет чемпион Высшей лиги- 2018 команда «Раисы». Также гостей порадует этно-шоу «Zainetdin». Зафиналит программу Бригада У.

В 14.00 в парке им. Тищенко в Металлургическом районе стартует большая программа. Праздник начнется с красочного флешмоба «Челябинск-283».

В 16.00 на пл. Революции стартует шоу «Голоса и танцы Челябинска», которое будут вести Дмитрий Нагиев и «уральский пельмень» Сергей Исаев. До 18.00 будут выступать челябинские танцевальные коллективы и затем начнутся творческие Внимание, в жюри конкурса — челябинский блогер Наталья Краснова, хореограф из Екатеринбурга Алиса Лишенко и заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

В прошлом году челябинцев радовал песней Митя Фомин, а веселили ребята из КВН Уральские пельмени. Фото: Валерий Звонарев.

В прошлом году челябинцев радовал песней Митя Фомин, а веселили ребята из КВН Уральские пельмени. Фото: Валерий Звонарев.

В 18.00 пройдет полуфинал. После чего на сцену выйдут московские звезды — группа «А-студио», Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская.

В этом году концертные площадки будут огорожены забором. Внутрь можно будет пройти только через рамки металлоискателей.

Кстати, 7 сентября пр. Ленина будет закрыт в 21.30. Чуть раньше перекроют движение по улицам Труда, Красной, Братьев Кашириных в зоне проведения праздничного салюта. Организаторы подкинули интригу: небо зальет огнем фейерверков. Заряжайте аккумуляторы мобильников заранее!

— Хочется максимально заполнить небо. В этом году мы попробуем с разных точек осуществлять выстрелы разного калибра. Салют будет ярким не только к финалу, как обычно бывает, яркие моменты будут на протяжении всего шоу. Это получится за счет долго горящих фейерверочных шаров российского производства. Весь ансамбль фейерверка будет как из низовых залпов 20 -40 метров, так и высотных, максимальная высота — 250 метров, — рассказал заместитель главы города Сергей Авдеев.

Общественный транспорт 7 сентября будет работать в особом режиме — до двух часов ночи, причем не только муниципальный, но и частный.

Музыканты выступают не только на официальной сцене. На Кировке в этот день тоже звучит много песен. Фото: Валерий Звонарев.

Музыканты выступают не только на официальной сцене. На Кировке в этот день тоже звучит много песен. Фото: Валерий Звонарев.

8 сентября ожидается большой фестиваль «Челябинск читающий» на Кировке и рок-фестиваль в парке Гагарина.

14 сентября на аэродроме «Шагол» небо разрежут семь самолетов легендарной авиагруппы «Стрижи».

Полная афиша Дня города ЗДЕСЬ >>

В день города челябинцы посмотрели музыкальный салют.Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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