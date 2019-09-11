Два четверных тулупа на тренировке: Камила Валиева выполнила сложнейшие элементы перед стартом Гран-при в Челябинске

12 сентября в Челябинске зрители увидят первые выступления юных спортсменов. А за день до старта Гран-при, на официальной вечерней тренировке в ЛА «Трактор» одна из восходящих звездочек мирового фигурного катания, недавняя победительница Гран-при во французском Куршевеле 13-летняя Камила Валиева отрабатывала сложные элементы произвольной и короткой программы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/731477" frameborder="0"></iframe> Камилла Валиева готовится показать легендарный четверной тулуп в Челябинске.

Восхищенные фанаты уже успели выложить в Инстаграм фото с тренировки воспитанницы Этери Тутберидзе и сделали подпись: «Два четверных тулупа в тренировочном прокате на этапе Гран-при в Челябинске». Болельщикам и самой Камиле действительно есть, чем гордиться после такой тренировки. Для юной спортсменки исполнение таких элементов — признак мастерства и хорошей формы.

Два прыжка в четыре оборота, один из которых в каскаде с двойным тулупом, а до этого, в самом начале тренировочного проката — каскад из тройных прыжков (флип — ойлер и тройной сальхов). Впечатляюще! Кстати, вместе с Камилой Валиевой лед челябинской ледовой арены «Трактор» также опробовали и другие российские участницы Гран-при по фигурному катанию — Ксения Синицына и Виктория Васильева.

По словам тренеров все фигуристки чисто откатали свои тренировку, и это позволяет надеяться и на успешное выступление уже в рамках самого турнира Гран-при в Челябинске, который пройдет в ЛА «Трактор» с 12 по 14 сентября.

Камилла готовится показать на Гран-при в Челябинске четверной тулуп.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, соревнования в женском одиночном катании на юниорском Гран-при в Челябинске стартуют в пятницу 12 сентября (короткая программа), а в субботу 14-го сентября девушки будут соревноваться в произвольной программе.

Расписание этапа Гран-при по фигурному катанию в Челябинске (12-14 сентября 2019 года, ЛА «Трактор»)*:

12 сентября

13.15 — 15.45 Танцы на льду, короткий танец

16.15 — 17.45 Пары, короткая программа

18.15 — 18.45 Открытие турнира

19.00 — 22.35 Юноши, короткая программа

13 сентября

10.00 — 14.25 Девушки, короткая программа

14.50 — 16.30 Пары, произвольная программа

17.00 — 21.00 Юноши, произвольная программа

14 сентября

10.45 — 13.30 Танцы на льду, произвольная программа

14.00 — 19.00 Девушки, произвольная программа

* Места участников определяются по сумме очков в двух видах соревновательной программы в одиночном и парном катании.