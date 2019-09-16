2019-09-16T11:26:37+03:00
Общество

Священник из Магнитогорска, оскорбивший в соцсетях девушку: «Она угрожала моим детям!»

В подтверждение своих слов он привел скрины переписки
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Соцсети После скандала Дионисий Васецкий заявил, что больше не служит в церквиФото: Соцсети После скандала Дионисий Васецкий заявил, что больше не служит в церкви
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Священник из Магнитогорска в популярном городском паблике оскорбил подписчицу. Он посоветовал ей: «Остудите свой пукан, иначе треснет сейчас».

После этого, батюшка удалил свой аккаунт из социальной сети. Однако, скрины переписки остались. Словесная перепалка произошла в группе «ВКонтакте», где клирик вместе с другими пользователями обсуждал женский маникюр.

Оказалось, этот священник уже попадал в скандал: однажды он грубо на стоянке толкнул прихожанку, которая мешала ему парковать авто.

УЖЕ ПОПАДАЛ В СКАНДАЛ

Интернет заклеймил батюшку за грубость, а его начальство отказалось от комментариев. Информация о скандале долетела до Московского патриархата. Представителям РПЦ назвали поведение батюшки недостойным и посоветовали ему извиниться за оскорбления.

Вместо этого Дионисий Васецкий выложил скрины переписки с той самой девушкой, которую он оскорбил. Оказалось что перед этим она писала ему:

«Теперь будет рай для попрошаек и попов, а для простого народа ничего. Ну, это временно, скоро опять полетят с колоколен и я лично, клянусь, если будет заваруха, заняться поповским приплодом».

Батюшка показал скрины переписки

Батюшка показал скрины переписки

Девушка не только угрожала расправится с детьми священнослужителей, но и назвала их «поповскими высерками».

Именно после этих слов Дионисий Васецкий не сдержался и ответил грубостью на грубость.

Анна Королева извинилась за свои резкие высказывания Фото: соцсети

Анна Королева извинилась за свои резкие высказывания Фото: соцсети

Адресат скандального комментария не знала, что ославила батюшку на всю страну. Однако, когда интернет-спор вышел за рамки поста на странице и превратился в одну из самых обсуждаемых новостей, Анна Королева извинилась за свои резкие высказывания. Девушка признала, что ее комментарий грубый и отдает скрытой угрозой.

Девушка признала, что ее комментарий грубый и отдает скрытой угрозой

Девушка признала, что ее комментарий грубый и отдает скрытой угрозой

— Конечно, я не имела ввиду ничего плохого. Я хотела сказать, что если священники будут продолжать захватывать парковые территории, обогащаться и так далее, может наступить опять 1917 год, когда их сбрасывали с колоколен. И тогда я лично займусь перевоспитанием их детей и не дам им стать нахлебниками. Если я принесла моральные страдания кому-либо из служителей храма, то прошу прощения. Я решила сама закрыть этот глупый конфликт. Если уж верующие не могут жить в согласии со своей верой, то я, как атеист попробую жить по законам их веры, — написала на своей странице в социальной сети Анна Королева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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