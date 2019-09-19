2019-09-19T19:50:13+03:00
Общество

Названа причина массового падения деревьев в Челябинске

Город завален стволами, ветками и листвой [куда жаловаться]
Инна КУМЕЙКО
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Почему в Челябинске начали падать деревья 19 сентября?Почему в Челябинске начали падать деревья 19 сентября?Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Огромный вяз рухнул на Алом поле. Закрыл ветвями скамью. Смял новую алюминиевую опору уличного фонаря. Повалил бетонный столб, на котором закреплены провода. Шел бы в момент падения человек, прихлопнуло бы и его…

ВИНОВАТА ОБРЕЗКА

19 сентября в Челябинске бушевал ураганный ветер. Девять крыш, три автомобиля и один человек пострадали от разгула стихии в Челябинской области. Падают остановки. К счастью, обошлось без трагедий. Но кто ответит за испорченное имущество? И почему деревья падают, как подкошенные?

Средний срок жизни тополя и ивы в городе — 40 лет. Чуть меньше живут березы. За деревьями нужно следить и грамотно.

Стихия бушует в городе. Фото: СОЦСЕТИ

Стихия бушует в городе.Фото: СОЦСЕТИ

— В Челябинске из-за обрезки под высокий пень деревья становятся слабыми, усыхают. Обезображенный ствол выпускает слабые ветви, которые чуть что ломаются. Даже при обычном ветре. Не говоря уже о шквалистом. Нужна срочная ревизия зеленого фонда. Иначе трагедий дальше не избежать, — считают общественники из «Гражданского патруля».

КТО ДОЛЖЕН СЛЕДИТЬ?

— Тот, кто обслуживает территорию, на которой дерево растет. Например, дворы — сфера ответственности управляющих компаний. Участки под линиями электропередач закреплены за собственниками сетей. За улицы, парки, скверы — отвечают районные власти, — пояснил корреспонденту КП-Челябинск коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин.

Это улица Энгельса - людный тротуар. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Это улица Энгельса - людный тротуар.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В моем дворе стоят старые искореженные деревья. Могу ли я сама нанять бригаду для спила?

— Нет. Управляющая компания обяжет вас заплатить компенсационный взнос — около 100 тыс. руб. за дерево. Чтобы спилили, вы должны подать заявку в УК. Они это сделают за счет тарифа «Обслуживание и ремонт».

— Куда можно пожаловаться на подрядчика, который превращает дерево в пень?

— В районную прокуратуру, или в Государственную жилищную инспекцию. Они составят акт, привлекут виновных в браке к ответственности. Туда же нужно жаловаться, если упавшее дерево повредило имущества, или причинен вред здоровью.

Фото в КП-Челябинск шлют со всего города! Это вот Ленинский район. Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Фото в КП-Челябинск шлют со всего города! Это вот Ленинский район.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Ветер в Челябинске.Валерий ЗВОНАРЕВ

НА ЗАМЕТКУ

Государственная жилищная инспекция: ул. Энгельса, 43. Тел (351) 727-78-88. E-mail: ugzhi@mail.ru

Прокуратура Калининского района: пр. Победы, 136. Тел. (351) 772-29-12. E-mail: prok2@chelproc.ru

Прокуратура Курчатовского района: ул. Солнечная, 2. Тел. (351) 729-81-17. E-mail: prok3@chelproc.ru

Прокуратура Ленинского района: ул. Ереванская, 50. Тел. (351) 253-14-39. E-mail: prok4@chelproc.ru

Прокуратура Металлургического района: ул. Социалистическая, 22. Тел. (351) 735-44-52. E-mail: prok5@chelproc.ru

Прокуратура Советского района: ул. Белостоцкого, 23. Тел. (351) 779-50-23. E-mail: prok6@chelproc.ru

Прокуратура Тракторозаводского района: ул.Марченко, 12а. Тел. (351) 774-85-70. E-mail: prok7@chelproc.ru

Прокуратура Центрального района: ул.Воровского, 2. Тел (351) 263-97-75. E-mail: prok8@chelproc.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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