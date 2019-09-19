Девять крыш, три автомобиля и один человек пострадали от разгула стихии в Челябинской области

СЕГОДНЯ 18:41 2019-09-19T18:41:22+03:00

Такие дыры на крышах оставил ветер. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

МЧС подсчитал ущерб первого дня. Ночью и в пятницу ветер будет таким же сильным

Изменить размер текста: A A

Сильный ветер в четверг, 19 сентября, бушевал по всей Челябинской области. Поваленными деревьями, к сожалению, не обошлось.

Областной центр столкнулся с масштабным отключением электричества. В поселках Анненский, Еленинка, Кирса, Ваганово, Чубары и в Златоусте повреждены крыши жилых домов, школ и дворцов культуры. Но расселение жилых домов не требуется. В Южноуральске пострадала кровля мебельного цеха. Всего стихия испортила девять крыш.

С крыш падали огромные куски металла. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

— По предварительным данным, в Южноуральске пострадал мужчина 1974 года рождения. Он получил рваную рану лба и направлен на амбулаторное лечение, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

В Челябинске и в Магнитгорске зафиксированы случаи падения остановок, по области повреждены три автомобиля.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области и всех подчиненных подразделениях введен режим повышенной готовности. Экстренное предупреждение распространяется и на пятницу, 20 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем разгула стихии?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU