Девять крыш, три автомобиля и один человек пострадали от разгула стихии в Челябинской области
Сильный ветер в четверг, 19 сентября, бушевал по всей Челябинской области. Поваленными деревьями, к сожалению, не обошлось.
Областной центр столкнулся с масштабным отключением электричества. В поселках Анненский, Еленинка, Кирса, Ваганово, Чубары и в Златоусте повреждены крыши жилых домов, школ и дворцов культуры. Но расселение жилых домов не требуется. В Южноуральске пострадала кровля мебельного цеха. Всего стихия испортила девять крыш.
С крыш падали огромные куски металла. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.
— По предварительным данным, в Южноуральске пострадал мужчина 1974 года рождения. Он получил рваную рану лба и направлен на амбулаторное лечение, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
В Челябинске и в Магнитгорске зафиксированы случаи падения остановок, по области повреждены три автомобиля.
В Главном управлении МЧС России по Челябинской области и всех подчиненных подразделениях введен режим повышенной готовности. Экстренное предупреждение распространяется и на пятницу, 20 сентября.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем разгула стихии?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU