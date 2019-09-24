Первое заседание новой Гордумы Челябинска: депутатов попросили не обмануть ожидания

На первом заседании Челябинской городской Думы аншлаг. Журналистов не меньше депутатов...

Сегодня делегированные из районных Советов депутаты выберут руководящий состав. Прежде всего — председателя и его заместителей. Напомним, на областной коференции ЕдРо кандидатом избран Андрей Шмидт. У единороссов в думе большинство мандатов. Так что понятно, кто будет избран...

Из 49 депутатов в зале 45 человек. Четверо, видимо, приболели из-за холода в квартирах, и дождливой погоды.

ПОД СТРОГИМ ВЗОРОМ ПРОКУРОРА

В зале присутствует гроза чиновников-лаботрясов и.о. главы города Наталья Котова. И председатель ЗСО Владимир Мякуш.

На всех взирает прокурор города Роман Викторович Самойлов. Его взгляд, наверное, должен напомнить некоторым везучим коммерсантам (что проходят в думу из года в год), что депутатская неприкосновенность — не повод покрывать серый бизнес:

Прокуров Роман Самойлов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— маршруточников, которые возят на гробах избирателей;

— киоскеров-палаточников, которые не платят налоги и захламляют город;

— строителей дорог, которые вырубают деревья и кладут песок вместо асфальта.

КОММУНИСТАМ МЕСТА НЕ НАШЛОСЬ?

Из каждого внутригородского района в состав ЧГД делегировано 7 депутатов.

В думе два депутатских объединения — «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Коммунист в этой Думе только один — Эльдар Гильмутдинов. Увы... Или к счастью... Это вам судить, дорогие читатели.

ТЕКСЛЕР НАМ В ПОМОЩЬ!

— Самое главное для вас — не обмануть ни одно ожидание, выполнить все обещания. Челябинцы ждут перемен. Переформатирование органов власти в городе уже началось. Познакомившись с вашими делами, с работой в районах, я вижу, что избраны люди, которые помогут Челябинску стать одним из лучших городов России. Мы с вами с этой задачей справимся, — сказал глава ЗСО Владимир Мякуш.

Владимир Мякуш просил депутатов не обманут надежд избирателей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вселив надежду и уверенность в том, что все получится, Мякуш напомнил:

— Совсем недавно мы ввели в должность избранного губернатора Челябинской области. Его политика хорошо известна и поддержана жителями области: коренные перемены во многих сферах деятельности уже видны.

ЕДИНОГЛАСНО: ШМИДТ!

Сейчас открытым голосованием выбирают депутатов (поднимают над головой мандат). Предлагается кандидатура Андрея Шмидта, избранного депутатом ЧГД в четвертый раз. Прошел путь от председателя профкома студентов и аспирантов до проректора крупнейшего вуза, имеет ученую степень.

В думе всего 19 «старичков» из 49 депутатов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Единогласно Шмидт избран председателем.

— Уважаемые коллеги, благодарю вас за высочайшее доверие и единодушие, которое вы оказали. Нам необходима консолидация всех здоровых политических сил родного города. Наша основная задача — объединиться вокруг избранного губернатора Алексея Текслера, мэр Натальи Котовой.

Депутаты внимательно слушают. Может быть, не всем хотелось бы выполнить пожелание Котовой, но куда деваться.

Наталья Котова — руководитель новой формации, хотя она и из «старого набора». Чиновникам она спуску не дает.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И СНОВА - РЕВОЛЮЦИЯ... А МОЖНО БЕЗ ПОТРЯСЕНИЙ?

Шмидт говорит:

— По моему мнению, Челябинск — недооцененный актив. А во всем мире инвестиции вкладываются именно в недооцененные активы. У нас есть все шансы стать лидерами Четвертой промышленной революции. Развитие экономики связывается с предпринимательством, прежде всего, технологическим.

Хорошо звучит, но мы еще пожинаем отравленные плоды дорожной революции. Да что там! Они продолжают всходить. Урожай богат!

Андрея Шмидта приглашают в президиум. Теперь ему рулить!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Возьмите тоже расширение на улице Дарвина и уничтожение кольца. Ну разве это не похоже на отмыв денег при согласии депутатов, многие из которых прошли и в эту думу? Не продолжат ли они заниматься тем же - помогать продвигать контракты по врубке деревьев и расширению улиц до размеров взлетной полосы космолета.

Может быть, все-таки обойдемся без революции, и перестанем отмывать городской бюджет на аренде подземных пешеходов и Кировке? Тогда денег будет в сотни раз больше.

ВАЖНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В ДУМЕ

Депутатским объединением Единая Россия предлагается выдвинуть на должность заместителя председателя Челябинской городской Думы Дмитрия Тарасова. Он дважды избирался депутатом гордумы, работает главврачом ГКБ №1.

Избран единогласно.

Наталья Котова поздравила депутатов с избранием, подчеркнув, что более половины народных избранников стали депутатами впервые (всего 19 «старичков» в думе):

— Нам предстоит много работы. В самое ближайшее время стартует отопительный сезон, он должен пройти нормально. Нам предстоит принять бюджет. И много еще задач, которые нам предстоит решать вместе на благо челябинцев.

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