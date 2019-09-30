Вандалам стало стыдно: в Челябинске урбанисту вернули столбики

— Хорошими делами прославиться нельзя, — пела старуха Шапокляк.

А вот в Челябинске, наоборот. Здесь любая мелочь — газон или столбики на парковке — создают вау-эффект. Просто потому, что благоустройство в городе далеко от идеального.

Активиста и предпринимателя Данила Девятова мы смело называем, как Льва Владова, Челябинским урбанистом.

Последняя инициатива Данила — столбики у ДК ЖД — широко обсуждается в Интернете.

— Почему решили поставить столбики и сколько денег ушло?

— Когда моя дочь была маленькая, мы ходили там с коляской, и все время приходилось искать место, чтобы протиснуться между машинами. Участвуя в предвыборной кампании, я пообещал, что поставлю эти столбики в любом случае. Потратил около 17 тысяч рублей. Из них стоимость столбиков — 16 тысяч рублей. Выгружали сами. А они весят около 120 кг.

В прошлом году Данил Девятов сделал возле своего дома газон. Фото: Челябинский урбанист/vk.com

— Тем не менее столбики сдвинули…

— Автомобилисты заявили, что всем мешать будет, парковаться тут негде, это их территория. Я напомнил, что это вообще-то тротуар. Когда я пришел общаться с директором ДК, она ответила: «У нас денег нет, Вы же счет выставите». Мне долго пришлось убеждать, что мы установили их просто так.

— Почему Вы пошли в депутаты?

— Я не первый раз участвовал. В 2014 году, когда жил в Новосинеглазово, я шел «просто посмотреть». Я потратил 6 тысяч рублей на всю предвыборную кампанию и занял третье место. Тогда выиграл глава завода «Трубодеталь». Не без привлечения административного ресурса. Но это в принципе достойный кандидат.

На этот раз я пошел по третьему округу — это рядом с горсадом имени Пушкина, так как сейчас я там живу, и могу на уровне депутата больше сделать. Не было задачи выиграть любой ценой. Тот кандидат, который победил, превысил все мои плохие ожидания.

Газон обошелся Данилу в 50 тыс. руб. Такие деньги под силу мэрии, чтобы сделать их повсюду.

— Что он делал?

— Самое простое — листовки в незаконных местах. Кстати, многие кандидаты это правило нарушали. Для этого я придумал способ борьбы — я клеил на них свои наклейки. Там нарисовано мое лицо и написано «Дела Девятова». Вместе с ними срывали и агитки.

Моему оппоненту помогал председатель участковой избирательной комиссии. Это зафиксировано на фото, передано в полицию и прокуратуру. Он ходил на все собрания. Когда по всему округу продавали картошку по пять рублей за кило, я встретил там председателя комиссии. Мне он сказал, что просто зашел к другу в гости.

Плюс мы зафиксировали факт незаконной торговли. Звонил в полицию, мне ответили, что все на выездах. Я понимаю, что был День города, но это все происходило в соседнем дворе от райотдела.

— У вас хорошие отношения с чиновниками?

— Мы постоянно общается с Владиславом Макаровым, главой Советского района, он более инициативный, чем его предшественник Буренков.

Познакомились с новым директором парка Пушкина Игорем Клиеиным. Обсуждаем некоторые проекты. Например, многие любят фотографироваться возле сакуры. Она перекрыта забором, но люди все равно туда перелазят. Я предложил найти деньги и высадить еще несколько деревьев сакуры, раз такая тема есть.

На столбики было потрачено 17 тысяч рублей. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

В горсаду есть платная детская площадка. Многие не знают, что туда вообще можно попасть. Спрашивал у соседей, они ни разу не были там, хотя живут рядом десятилетиями. Вход стоит 20 рублей и 40 рублей для взрослых. То есть мама, папа и ребенок должны заплатить 100 рублей, плюс аттракционы за дополнительную плату.

Я предложил Клеину и минкульту сделать площадку бесплатной, тем более, что в округе нет бесплатных площадок. По словам директора парка, она приносит 120 тысяч рублей в месяц, но это в сезон. Не такая большая сумма, чтоб город не мог ее закрыть. Если туда пустить больше людей, то и аттракционы самого парка будут больше давать отдачу.

— Летом Вы писали в мэрию письмо с просьбой сделать зебру на площади Революции.

Теперь люди могут спокойно выходить из парка и идти дальше, не спотыкаясь о машины.

— Управление дорожного хозяйства отписало, что это не целесообразно, так как по статистике ГИБДД нет аварий. Я ожидал такой ответ, поэтому написал повторное обращение, где акцентировал, что люди калечатся в самом переходе. Каждый третий мой знакомый хотя бы раз там падал. Этот переход гораздо опасней, чем появление зебры.

— В Интернете вас поддерживает молодежь. Но набрать голосов не удалось. Может все-таки не доработали?

— Возможно, не доработал, еще был День города, а может все уже забили. У меня есть много знакомых, которым 40-50 лет, и они говорят не ходили на выборы, потому что «всё за нас решили». На самом деле за нас все не решили! Молодежь — в основном диванные войска. Они активны только в интернете.

— Вы — молодой отец, экономически активный человек. Не планируете уезжать из города?

— Я надеюсь что губернатор и новый мэр (Котова или кто-то еще) переломят клановость во власти и создадут конкуренцию. Если я увижу, что это не происходит, я уеду. Давно об этом думаю, но больше из-за ребенка.

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