2019-10-04T11:26:29+03:00
Улыбка на миллион

Задай вопрос пародонтологу: лечение десен в Челябинске

Консультация врача-пародонтолога Людмилы Муняевой в рамках проекта «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!»
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Правда ли, что пародонтит нельзя вылечить навсегда? Можно ли снять воспаление десен полосканиями в домашних условиях? И что делать при опущении десны?

На эти и другие вопросы читателей отвечает врач-пародонтолог клиники «Зубной стандарт» Людмила Муняева.

Смотрите проект «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» в специальном разделе на нашем сайте.

В новой серии врач-пародонтолог рассказывает, к чему может привести кровоточивость десен, и какие признаки указывают на необходимость как можно скорее показаться врачу.

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Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»

г. Челябинск,

ул. Коммуны, 87, 5 этаж;

ул. Свободы, д. 91, кор. 3а;

телефон: (351) 242-03-03, 265-30-30;

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