Рейтинг подарков на Новый год в Челябинске: мужчине — «Убийство командора», женщине — «Колбасный поезд»

Книга — лучший подарок... Когда-то эти слова были не просто словами, потому что книги были настоящим дефицитом. А теперь?

А теперь и подавно!

Очень интересная беседа с нашими экспертами в очередной программе «Книжная полка» в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM). Ниже мы приводим выдержки из эфира, а мнения наших гостей вы можете послушать и посмотреть здесь же.

Вероника Феськова и Ришат Абдрашитов в эфире.Фото: Андрей АБРАМОВ

Книжная полка: что подарить на Новый год 00:00 00:00

МУЖЧИНАМ: ТАЙНЫ И КУЛИНАРИЯ

Филин, Емелина, Савинов, «Арктика за гранью фантастики. Будущее Севера глазами советских инженеров, изобретателей и писателей»

Мураками, «Убийство командора»

Кулинарное издание «Я тортодел»

Сталик Ханкишиев. «Счастье кулинара»

Сотрудник Челябинской областной универсальной научной библиотеки Рифат Абдрашитов:

— Хотя книги на тему здоровья дарить не стоит, дыбы избежать намеков, но книгу Петра Талантова, «0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия» я бы порекомендовал. Это книга о логике, которой живут врачи и фармокологи. О том, как это становится бизнесменом, основанной на нашей мнительности чем-то заболеть.

Еще интересная книга Елены Осокиной «Алхимия советской индустриализации» о том, где брались деньги для подъема страны.

Вот как ответили на вопрос о подарке наши подписчики в ВК.

ЖЕНЩИНАМ: ДАРИМ КНИГИ О ПРЕКРАСНОМ

— Книжная серия издательства Ad Marginem: «Стрит-арт: между независимостью и утилитарностью», «Поп-арт», «Искусство с 1900 года», «Старые мастера рулят. Как смотреть на картины вместе с детьми»

— Уилл Гомперц: «Непонятное искусство от Моне до Бэнкси»

— Фредерик Бакман (шведский писатель, блогер, колумнист): «Вторая жизнь Уве», «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения», «Здесь была Бритт-Мари», «Медвежий угол», «Что мой сын должен знать об устройстве этого мира», «Мы против вас»

— Мирия Степнова, «Женщина Лазаря».

— Новая трилогия Дины Рубиной: «Наполеонов обоз».

— Гузель Яхина, «Зулейха открывает глаза». Действие романа начинается в 1930 году в далекой татарской деревне. Главную героиню вместе с другими переселенцами отправляют в вагоне-теплушке по каторжному маршруту в Сибирь.

— Лебина Наталия, «Пассажиры колбасного поезда.Этюды к картине быта российского города: 1917-1991». Новая книга известного историка состоит из исследований-этюдов, описывающих стороны повседневной жизни советского человека: от выбора одежды до интимной жизни и заключения брака.

Директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская:

— Мало какая современная женщина не мечтает о поездке в Италию. Поэтому женщине будет приятен в подарок получить «Дневник Микеланджело». Эта книга вышла в серии «Дневники великих мастеров». Фигура гениального художника, скульптора и поэта весьма интересна. В книги опубликованы его письма — к отцу, брату, племяннику, высокопоставленным особам. В них раскрывается характер Микеланджело. Благодаря этой книге Италия раскроется с совершенно иной стороны и поездка туда будет еще более увлекательна.

Наталья Диская.

Книжная полка: что подарить на Новый год (видео).В гостях, руководитель сети Книжный город Вероника Феськова и сотрудник Публичной библиотеки Рифат Абдрашитов.

ДЕТЯМ: УЧИМСЯ РИСОВАТЬ И СМОТРИМ КРАСИВЫЕ КАРТИНКИ В ЛЮБИМЫХ КНИГАХ

— «Скетчбук художника». Для детей 13-14 лет, которые учатся рисовать.

— «Иллюстрированная история рока». Хроника легендарных рок-групп и исполнителей.

Алиса в стране чудес и другие известные книжки с красивыми иллюстрациями.

— Издательство «Пешком в историю»: «Тайна темных гор», «Пираты в джунглях», «Монстр в беде», «На острове миновтавра»

Руководитель сети «Книжный город» Вероника Феськова:

— Я бы не стала рекомендовать какую-то конкретную книжку. Новый год — это время волшебства, время красивых подарков и — красивых книг. И я бы рекомендовала выбирать классические детские книжки с яркими иллюстрациями. Например, «Маленький принц», «Муми-тролли», «Алиса в Стране чудес».

P.S.

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