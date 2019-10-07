Задай вопрос детскому стоматологу: как вылечить кариес без слез
Что делать, если к двум годам у ребенка не выросло ни одного зуба? Молочные зубы лучше пломбировать или удалить? Как выбрать зубную пасту и щетку для малыша? И можно ли детям чистить зубы электрической щеткой?
На эти и другие вопросы читателей отвечает врач-стоматолог, заведующая детским отделением клиники «Зубной стандарт» Наталья Деева.
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«Зубной стандарт»: искусство в стоматологии.
Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»
г. Челябинск,
ул. Коммуны, 87, 5 этаж;
ул. Свободы, д. 91, кор. 3а;
телефон: (351) 242-03-03, 265-30-30;
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