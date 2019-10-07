2019-10-07T13:59:09+03:00
Улыбка на миллион

Задай вопрос детскому стоматологу: как вылечить кариес без слез

На вопросы отвечает врач-стоматолог, заведующая детским отделением клиники «Зубной стандарт» Наталья Деева
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Что делать, если к двум годам у ребенка не выросло ни одного зуба? Молочные зубы лучше пломбировать или удалить? Как выбрать зубную пасту и щетку для малыша? И можно ли детям чистить зубы электрической щеткой?

На эти и другие вопросы читателей отвечает врач-стоматолог, заведующая детским отделением клиники «Зубной стандарт» Наталья Деева.

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В новой серии — советы для родителей, как подружить ребенка и стоматолога и экскурсия по детскому отделению клиники. Узнайте о новых подходах в лечении зубов у детей и задайте вопросы детскому стоматологу прямо сейчас.

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Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»

г. Челябинск,

ул. Коммуны, 87, 5 этаж;

ул. Свободы, д. 91, кор. 3а;

телефон: (351) 242-03-03, 265-30-30;

Zubnoystandart.ru

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