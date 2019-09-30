Давай, давай лечиться: как подружить ребенка со стоматологом
«Вот будешь есть много сладкого — попадешь к стоматологу!» Эта детская страшилка впоследствии перерастает в настоящую фобию у взрослых людей. А ведь стоматолога нужно посещать не реже, чем два раза в год. И родительское «надо» не есть мотивация для малыша. Как подружить ребенка и стоматолога? Это знают в клинике «Зубной стандарт»
Здесь вы не увидите детских криков и слез. А из кабинета стоматолога малыш выходит с улыбкой и подарком. Каким? Это секрет. Его доктор достает из волшебной коробки после лечения. Такая вот заслуженная награда за храбрость. Ребенок счастлив — родитель доволен. Согласитесь, к такому доктору не страшно возвращаться!
— Первый визит к стоматологу — очень непростое испытание и для ребенка, и для родителя. Важно сохранять спокойствие и ни в коем случае не пугать малыша доктором, который «будет сверлить зубы». Зачастую свой панический страх перед стоматологом родители передают детям, — объясняет детский врач-стоматолог, заведующая детским отделением клиники «Зубной стандарт» Наталья Деева. — Поэтому к визиту к стоматологу нужно готовиться заранее и родителям, и детям.
Как убрать страх у ребенка перед стоматологическим креслом? Запоминайте советы доктора:
1. Не доводите ситуацию до экстренного посещения доктора. Лучше заранее прийти в стоматологию. Просто на экскурсию.
— В нашей клинике имеется детская игровая комната, в процессе игры ребенок вообще забывает, что пришел к врачу. Здесь же имеются игрушки, которые позволяют малышу самому почувствовать себя стоматологом и «полечить» зубы пациенту-крокодильчику, — говорить Наталья Деева. — Первое посещение стоматолога следует сделать, когда ребенку исполнится шесть-семь месяцев. Именно в это время появляются первые зубки. И если знакомство начнется не с лечения, а с развлечения, ребенок не будет испытывать страха перед врачом.
2. Придите к врачу два или три раза. Пусть он просто осмотрит малыша, познакомится с ним.
— Когда малыш привыкнет к доктору и начнет ему доверять, последующие визиты, даже если потребуется лечение, пройдут гораздо спокойнее, — подчеркивает Наталья Алексеевна. — Кроме того, на первых визитах врач расскажет ребенку о важности гигиены полости рта и научит (родителей в том числе), как правильно чистить детские зубки.
3. Рассказывайте ребенку, какие манипуляции с ним будут происходить в кабинете стоматолога, но без негативной окраски. И обязательно хвалите ребенка.
— Мы говорим, что посмотрели зубки с помощью зеркала, почистили их щеткой, если требуется сделать укол — как комарик укусил, — добавляет врач-стоматолог. — После каждого визита важно поощрять ребенка. Для этого у нас имеется арсенал небольших презентов. Также родители могут сами купить игрушку и наградить малыша за смелость. Таким образом родители и врач смогут сформировать у ребенка положительные эмоции при посещении стоматолога.
А теперь предлагаем прогуляться по детскому отделению клиники «Зубной стандарт» и спросить у доктора про стоматологическое здоровье наших детей.
Давай, давай лечиться: как подружить ребенка со стоматологом.
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