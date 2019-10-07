Последнее желание 19-летней жительницы Челябинска: перед смертью увидеть брата

19-летняя подопечная фонда «Искорка» Татьяна (имя изменено) уже четыре года борется с лейкозом (раком крови). Но каждый раз после химиотерапии, которую она переносила крайне тяжело и с осложнениями, страшная болезнь брала реванш.

— Она начинала лечение в детской службе, успешно закончила, но случился рецидив, — рассказала руководитель фонда «Искорка» Евгения Майорова. — Надеялись, что удастся провести трансплантацию. Но уже на фоне лечения у нее снова произошел рецидив. Больше ее организм не выдержит.

Специалисты признают: онкобольные подчас умирают от тяжелых эффектов «химии». Татьяне предложили: или умирать в больнице, проходя высокодозную терапию, или дома.

Недавно Татьяна позвонила Евгении Майоровой с такими словам:

— 60 % бластов (неправильно развитые клетки крови, норма — 1% — Прим. ред.), нет смысла лечиться. Я уже подписала отказную. Мне прямо сказали, больше вариантов лечения нет, и химия убьет быстрее, чем ее отсутствие.

Последним желанием Тани было увидеть брата, который служит в подмосковной Балашихе, в отдельной дивизии оперативного назначения.

— Наши специалисты совместно с областной паллиативной службой обращались в областной военкомат. Там выразили соболезнования, но убедительно объяснили, что ничего сделать нельзя, — рассказала Евгения Майорова.

Одновременно с этим папа девушки решил попытать удачу и позвонил на горячую линию президента России. Оттуда пришел положительный ответ, и уже сегодня девочка встретится с братом.

Как долго солдат сможет побыть с сестрой, пока не известно. Татьяна живет в деревне с бабушкой, в 100 километрах от Челябинска. Врачи предупреждают ее о том, что могут начаться сильные боли.

— Нужно решить вопрос обезболивания. Мы планируем здесь помочь, — отметила Евгения Майорова.

Тане осталось жить несколько месяцев. К сожалению, надежды на чудо уже нет.

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