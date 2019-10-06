«Не хочу как Заворотнюк»: где обследоваться на онкологию и кто рискует

Жанна Фриске, Михаил Задорнов, Иосиф Кобзон и теперь Анастасия Заворотнюк… даже известных людей не милует рак. Звездная тусовка российской эстрады начала ходить по врачам, опасаясь страшной болезни.

Проверьте здоровье и вы! Специалисты отмечают: в 90% случаях рак первой и второй стадий излечивается. Руководитель движения «Против рака» Неля Гредина ответила на самые важные вопросы о профилактике и борьбе с онкологией.

— Где обследоваться на онкологию?

— Каждый житель России может пройти раннюю диагностику в поликлинике — это та самая диспансеризация, на которую нас активно приглашают. Она делается в два этапа: первый помогает обнаружить какие-то сбои в организме, а второй — уточнить диагноз. Утвержден список обследований. Диспансеризацию нужно проходить раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно, начиная с 40 лет.

Обследоваться можно и платно — в частных клиниках есть «чек-апы» на выявление онкологии, они стоят в районе 5-6 тыс. руб. Но я призываю наших жителей не бояться поликлиник. Самое главное, что там обследуют не только на онкологию, но и проверяют здоровье в целом. Многие боятся очередей, но на самом деле в последние годы наши больницы улучшили организацию работы, некоторые принимают даже по субботам. Кстати, с этого года для диспансеризации даже дают выходной день. Лично у меня недавнее обследование заняло два часа.

— Наши граждане порой назначают себе не только таблетки, но и диагностику. Некоторые сразу бегут сдавать дорогостоящие анализы на онкомаркеры. Насколько они точны?

— Не надо думать, что это какой-то тест, который все показывает. Диагноз «онкология» никогда не ставится по одному анализу. Обследование на онкомаркеры назначают уже при лечении рака, когда нужно следить за развитием опухоли: размножаются клетки или нет, чтобы удостовериться нет ли рецидива. Это не профилактика!

Исключение — онкомаркер ПСА, для выявления рака предстательной железы у мужчин. Он тоже входит в диспансеризацию.

— Можно ли обнаружить рак невооруженным глазом?

— Рак проходит бессимптомно, и нет такого, что увидел новообразование и все понял. Он может долгое время находиться в спящем режиме. Нельзя поставить диагноз, обнаружив на теле шишку.

При этом должен насторожить любой сбой в организме. Я считаю, что не было бы такой печальной статистики по обнаружению онкозаболеваний третьей или четвертой стадии, если бы люди прислушивались к «тревожным звоночкам».

— Передается ли рак по наследству? Анджелина Джоли и вовсе удалила молочные железы, опасаясь рака.

— Есть такое понятие как генетическая наследственность. Онкологи считают, что 15% — генетика. Если у вас в первом поколении родственников (то есть у мамы или папы) были заболевания, то вы находитесь в группе риска. Остальное — наш образ жизни, питание, вредные привычки, перегревы на солнце и солярии.

Что касается Анджелины Джоли, мастэктомия делается только при наличии гена BRCA, мутации которого и приводят к развитию онкологии. При его наличии можно сделать операцию бесплатно. В остальных случаях смысла в мастэктомии нет.

— Может ли ЭКО стимулировать рак? Эту тему часто поднимают, обсуждая диагноз Заворотнюк и вспоминают, что толчок для роста опухоли у Фриске могла дать беременность.

— Я проконсультировалась об этом онкологом, исследований, доказывающих взаимосвязь рака и ЭКО, не проводилось. Говорить, что ЭКО — предпосылка развития рака у Заворотнюк не корректно. Нельзя сказать, что беременные находятся в группе риска — их постоянно проверяют с головы до ног.

— Насколько высоки показатели по онкологии в Челябинске?

— Я бы не стала говорить, что Южный Урал — худший регион. Показатель распространенности на 2018 год составляет 2652 случая на 100 000 тыс. населения. Да, уровень вырос почти на 40%, но онкологию стали чаще выявлять. При этом увеличивается рост выживаемости онкобольных.

Максимально значение — в Курской области: 3331 случая на 100 000 тыс. Чуть меньше в Мордовии (3295), Краснодарском крае (3235). Самые низкие показатели в Дагестане (887), республике Тыва (993) и Чечне (1044).

— Рак пугает не только тяжестью, но и ценами на лечение. В интернете постоянно обирают деньги на лечение за границей, хотя у нас лечат по ОМС. Разве наши клиники не эффективны?

— Это заблуждение, которое родилось благодаря нашей элите. Стандарты лечения едины. Считается, будто лечиться за границей модно и престижно. Бывают случаи, когда врачи говорят, что человек уже не излечится от рака и медицина не может помочь — тогда у людей возникает надежда на зарубежных врачей, которые с радостью готовы их принять. Я не знаю ни одного случая выздоровления после лечения онкологии за границей.

КСТАТИ

26-27 октября (суббота и воскресенье) с 8 до 18 часов на базе челябинской поликлиники № 5 (Комсомольский проспект,130) пройдет бесплатная акция на обследования любых образований кожи. Прием будут вести специалисты областного Центра онкологии и ядерной медицины. Приглашается все желающие. Выделено 1000 квот. Необходима предварительная запись по телефону горячей линии: 8 (800) 600-40-64.

Узнать больше о профилактике рака и поддержке онкобольных можно на сайте «Движения против рака».

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У нас они есть!

Жительница Златоуста Елена стала донором для сестры, отказавшись от рождения детей. Совпадение, или знак свыше: незадолго до болезни Ольга купила роман американской писательницы Джоди Пиколт «Ангел для сестры», по которому в Голливуде снят фильм с Камерон Диас. Врачи обнадежили: шанс на выздоровление все-таки есть. Но нужна пересадка костного мозга (далее).

14-летняя челябинка Полина борется с раком и проходит курс химиотерапии, из-за чего пришлось расстаться с волосами. Для девочки устроили фотосессию в новом образе и ее фотографии набирают сотни лайков в Instagram. Компанию ей составил кот породы сфинкс (смотрите, что получилось).

Челябинец Семен в 12 лет победил рак, но лишился правой руки. Парень, которого не хотели принимать в вуз и заставляли сдавать тесты по физкультуре, занимается плаванием, катается на сноуборде и водит автомобиль. Теперь он помогает онкобольным подросткам (подробнее).

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