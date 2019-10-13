Адвокат Трунов настаивает: уголовное дело на экс-губернатора Челябинской области Дубровского есть

СЕГОДНЯ 18:01 2019-10-13T18:03:52+03:00

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11 октября адвокат Игорь Трунов заявил ТАСС, что в отношении экс-губернатора Челябинской области Дубровского возбуждено уголовное дело. А вот адвокат самого Бориса Дубровского Рустам Курмаев прокомментировал СМИ 13 октября, что знать не знает ни о каком уголовном деле. Также он сказал, что не смог дозвониться Трунову и узнать, что тот имел ввиду. А вот ТАСС снова дозвонились.

— Уголовное дело еще только возбуждено руководством Управления по борьбе с организованной преступностью Следственного департамента МВД и передано к производству. Когда его примет конкретный следователь и вызовет адвокатов, которые должны будут представить ордера, тогда они станут адвокатами Дубровского. А он сам получит статус обвиняемого после соответствующего постановления, — пояснил Трунов ТАСС.

Источник получения информация Трунов не раскрыл. Говорит: адвокатская тайна.

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ИСТОЧНИК KP.RU