Задай вопрос детскому стоматологу: лечим зубки под наркозом

Как вылечить зубы малышу, которые панически боится стоматологов? Что делать, если в лечении нуждаются сразу несколько зубиков? И насколько безопасен медикаментозный сон при лечении зубов у детей?

На эти и другие вопросы отвечает врач-стоматолог, заведующая детским отделением клиники «Зубной стандарт» Наталья Деева.

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Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»

г. Челябинск,

ул. Коммуны, 87, 5 этаж;

ул. Свободы, д. 91, кор. 3а;

телефон: (351) 242-03-03, 265-30-30;

Zubnoystandart.ru

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