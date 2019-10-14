2019-10-14T12:22:58+03:00
Улыбка на миллион

Задай вопрос детскому стоматологу: лечим зубки под наркозом

На вопросы о лечении зубов у детей под общим обезболиванием отвечает врач-стоматолог, заведующая детским отделением клиники «Зубной стандарт» Наталья Деева
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Как вылечить зубы малышу, которые панически боится стоматологов? Что делать, если в лечении нуждаются сразу несколько зубиков? И насколько безопасен медикаментозный сон при лечении зубов у детей?

На эти и другие вопросы отвечает врач-стоматолог, заведующая детским отделением клиники «Зубной стандарт» Наталья Деева.

Смотрите проект «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» в специальном разделе на нашем сайте.

В новой серии вы узнаете о лечении зубов у детей под наркозом. Но если у вас до сих пор остались страхи и сомнения, вы можете задать вопросы и получить онлайн-консультацию прямо сейчас.

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Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»

г. Челябинск,

ул. Коммуны, 87, 5 этаж;

ул. Свободы, д. 91, кор. 3а;

телефон: (351) 242-03-03, 265-30-30;

Zubnoystandart.ru

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