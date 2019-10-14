Лечим зубки во сне: что нужно знать родителям о лечении зубов у детей под наркозом

Удалить шатающийся молочный зуб или провести серьезное лечение нескольких зубов — уговорить на такую серьезную процедуру ребенка иногда непросто. Да и не всегда малыш сможет высидеть в стоматологическом кресле длительное время. На помощь родителям приходят современные технологии клиники «Зубной стандарт».

На предложение пролечить ребенку зубы во сне родители реагируют по-разному. Одни соглашаются сразу, других пугает слово «наркоз», и возникает много вопросов относительно такого способа лечения.В рамках проекта «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» мы рассказываем о детском отделении клиники «Зубной стандарт». В предыдущей серии мы убедились, что ребятам приходить сюда совсем не страшно. Сегодня расскажем о лечении зубов у детей под наркозом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/736929" frameborder="0"></iframe> Зубной стандарт. Видео. 5 серия.

— При современном уровне развития анестезиологии риск осложнения и побочных эффектов сводится к минимуму. Во время лечения ребенок не чувствует боли и не запоминает происходящих событий, при этом жизненно важные процессы организма контролируются с помощью аппаратов, — комментирует анестезиолог Алексей Гладков. — Главное теперь — поддержать здоровье зубов регулярными профилактическими осмотрами у врача-стоматолога.

Лечение зубов у детей под наркозом: что нужно знать родителям

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Проект «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» — это 12 серий, созданных на основе реальных ситуаций героев проекта, их переживаниях и эмоциях после проведения стоматологических процедур. В каждой серии профессиональные врачи будут рассказывать доступным языком о стоматологических процедурах и мифах, с ними связанных. «Комсомольская правда» и «Зубной стандарт» вместе с героями проекта расскажут, что голливудская улыбка в Челябинске — это возможно и, главное, доступно.

«Зубной стандарт»: искусство в стоматологии.

Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»

г. Челябинск,

ул. Коммуны, 87, 5 этаж;

ул. Свободы, д. 91, кор. 3а;

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Zubnoystandart.ru.

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