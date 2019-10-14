2019-10-13T18:51:13+03:00
Улыбка на миллион

Лечим зубки во сне: что нужно знать родителям о лечении зубов у детей под наркозом

Советы от стоматологов проекта «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!»
Поделиться:
Лечение зубов у детей под наркозом: что нужно знать родителямЛечение зубов у детей под наркозом: что нужно знать родителям
Изменить размер текста:

Удалить шатающийся молочный зуб или провести серьезное лечение нескольких зубов — уговорить на такую серьезную процедуру ребенка иногда непросто. Да и не всегда малыш сможет высидеть в стоматологическом кресле длительное время. На помощь родителям приходят современные технологии клиники «Зубной стандарт».

На предложение пролечить ребенку зубы во сне родители реагируют по-разному. Одни соглашаются сразу, других пугает слово «наркоз», и возникает много вопросов относительно такого способа лечения.В рамках проекта «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» мы рассказываем о детском отделении клиники «Зубной стандарт». В предыдущей серии мы убедились, что ребятам приходить сюда совсем не страшно. Сегодня расскажем о лечении зубов у детей под наркозом.

Зубной стандарт. Видео. 5 серия.

— При современном уровне развития анестезиологии риск осложнения и побочных эффектов сводится к минимуму. Во время лечения ребенок не чувствует боли и не запоминает происходящих событий, при этом жизненно важные процессы организма контролируются с помощью аппаратов, — комментирует анестезиолог Алексей Гладков. — Главное теперь — поддержать здоровье зубов регулярными профилактическими осмотрами у врача-стоматолога.

Лечение зубов у детей под наркозом: что нужно знать родителям

Лечение зубов у детей под наркозом: что нужно знать родителям

Остались вопросы? Задайте их докторам в комментариях.

Стоматологическая клиника «Зубной стандарт» это современные цифровые стоматологические технологии по доступным ценам для всей семьи.

Стоматологическая клиника «Зубной стандарт» — это привлекательные акции на все виды стоматологических услуг.

Внимание! Скидка 31% на гигиену полости рта и лечение кариеса детям. Всего да 1999 рублей! Дополнительная информация на сайте и по телефону: (351) 242-03-03.

Проект «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» — это 12 серий, созданных на основе реальных ситуаций героев проекта, их переживаниях и эмоциях после проведения стоматологических процедур. В каждой серии профессиональные врачи будут рассказывать доступным языком о стоматологических процедурах и мифах, с ними связанных. «Комсомольская правда» и «Зубной стандарт» вместе с героями проекта расскажут, что голливудская улыбка в Челябинске — это возможно и, главное, доступно.

«Зубной стандарт»: искусство в стоматологии.

Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»

г. Челябинск,

ул. Коммуны, 87, 5 этаж;

ул. Свободы, д. 91, кор. 3а;

телефон: (351) 242-03-03, 265-30-30;

Zubnoystandart.ru.

ВКонтакте

На правах рекламы.

Читайте также:

Можно ли родить и сохранить зубы?

Анестезия при беременности разрешена?

Не хочешь жить без зубов? Куда бежать и что делать?

Как подружить ребенка со стоматологом?

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Челябинске назначен руководитель Комитета по имуществу и земельным отношениям
Ребенок погиб при пожаре в общежитии в Челябинской области
В Челябинской области иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе
В Челябинской области ожидаются снегопады
В Магнитогорске водителя маршрутки уволили с работы за проезд по пешеходной аллее
В Магнитогорске фирма оформляет кредиты на своих сотрудников
В аварии с грузовиком в Челябинске пострадали несколько человек
В Челябинске перекроют движение на нескольких основных улицах
Адвокат Трунов настаивает: уголовное дело на экс-губернатора Челябинской области Дубровского есть
Третьеклассник выпал из окна школы в Челябинске
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов велел разобраться в деле Дубровского к понедельнику
«Мы крайне удивлены!»: адвокат экс-губернатора Челябинской области Дубровского отрицает информацию об уголовном деле
Больше всего южноуральцев летает на самолете в августе
В Челябинской области прогнозируют ураганный ветер
В Челябинской области преподаватель колледжа поймал ребенка, выпавшего из окна
Машина вдребезги, животные погибли: жители Магнитогорска врезались в табун лошадей
Автомобиль пропавшей жительницы Екатеринбурга перепродали в Челябинске цыгане
Животные приюта Карена Даллакяна приглашают челябинцев в гости
В Челябинске начали обучать поисковиков
В Челябинске все чаще наказывают автохамов, паркующихся возле мусорок
В Челябинской области участились дорожные аварии с животными
Челябинск ждет на днях снег: синоптики рассказали о погоде во второй половине октября