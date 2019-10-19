На защиту челябинского ветеринара, который спасает животных от усыпления, встал Эдгард Запашный

История ветеринара Баграта Агажанова вызвала огромный резонанс после того, как зоозащитница из Санкт-Петербурга Анна Разинова пожаловалась на доктора в прокуратуру. Она обвинила врача, спасающего домашних питомцев от смерти, в мошенничестве.

На сторону молодого ветеринара встали десятки тысяч людей по всей стране. У многих не укладывается в голове — почему человеку грозит уголовное дело за добрый поступок?

Челябинцы запустили флешмоб в соцсетях #багратмыстобой. За Баграта вступились известные жители города, в том числе знаменитый ветеринар Карен Даллакян.

Новость о жалобе на Баграта Агажанова дошла и до столичных випов. Пост в поддержку челябинского ветеринара выложил на своей странице в Instagram народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

— Честно говоря, вся эта ситуация меня очень сильно удивила. Когда мы с вами видели хоть один прецедент о том, чтобы зоозащитники обвинили в чем-то других зоозащитников? И признали их неправоту. Посмотрите, каким единым цехом они действуют. Сейчас действия Анны осуждают все нормальные, здравомыслящие люди, кроме зоозащитных организаций. Либо отмалчиваются, либо поддерживают ее, на мой взгляд, идиотскую позицию. Я предложил Баграту помощь, надеюсь, ситуация выйдет из русла неадекватности.

Конечно, Баграту сейчас необходима поддержка общественности. Наверное, по букве закона он виноват, но это не тот случай, когда должны наказать человека, которым двигали исключительно добрые намерения, — высказал свое мнение знаменитый дрессировщик.

zapashny.ru Не поленитесь и ознакомьтесь пожалуйста с этим постом!!! Я ЗА БАГРАТА АГАЖАНОВА @bagrat.vet #зоотерроризм #зоозащита #зоошиза #челябинск#яветеринар #язабаграта#нужнапомощь #адекватныхбольше#яветеринар #ветеринар#кошки#собаки#ктовиноват #репост

Эдгард попросил подписчиков поддержать Баграта, а также призвал федеральную прессу отнестись к ситуации с особым вниманием.

Между тем, сам доктор шокирован происходящим. Несмотря на неприятности, которые свалились на него, он продолжает работу в клинике. А также ведение своего блога.

— На самом деле, я в большом замешательстве. С одной стороны, я спас животное, ничего не украл, сделал благое дело, а на меня написали в прокуратуру. Очень много примеров в голове крутится, люди воруют по 20 миллиардов и ничего. А тут спас животное, подарил ему новую жизнь и такая жалоба. Я не знаю, как комментировать, что говорить, понятия не имею, честное слово, — говорит Баграт Агажанов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/738799" frameborder="0"></iframe> Ветеринар Баграт Агажанов - про жалобу в прокуратуру.

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