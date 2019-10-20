7 лучших моделей Челябинска, фото которых приведут вас в восторг

Где самые красивые девушки? Конечно, в Челябинске! А еще здесь живут очень талантливые фотографы. На днях крупнейше фотосообщество Урала TFP Group открыло выставку «Современная фотография 2.0» в Выставочном зале Союза художников России (ул. Цвиллинга 34).

Вместе с организаторами выставки КП-Челябинск выбрала семь фотомоделей. Девушки поделились своими лучшими снимками и немного рассказали о себе.

Лариса Малая, 29 лет.

О себе:

— Еще в детстве начала карьеру модели в Челябинске. По образованию — режиссер кино и телевидения. Последние несколько лет живу и работаю в Москве. Преподаю в международном модельном агентстве FP_ Models.

Фото: Иван Копченов

Фото: Евгений Егорейченков

Фото: Евгений Егорейченков, Юлия Горбунова

Дарья Чакина, 24 года.

О себе:

— Прочитала все романы Достоевского.

Фото: предоставлено Дарьей Чакиной

Фото: предоставлено Дарьей Чакиной

Фото: предоставлено Дарьей Чакиной

Светлана Погабало, 30 лет.

О себе:

— Не зная турецкого языка я снималась в турецком сериале «Султан моего сердца».

Фото: Фото: Ксения Казанцева, Сергей Степанов, Светлана Нурмухаметова

Фото: Ева Дорош, Александра Карепина

Дарья Вольф, 24 года.

О себе:

— Помогаю людям развивать интуицию, предвидение и яснознание, а также энергетический потенциал, с помощью которого у человека появляется возможность помогать людям и себе становиться счастливыми и успешными во всех сферах жизни.

Фото: Анастасия Романова, Дмитрий Беляев, Дмитрий Казанцев

Фото: Сергей Степанов

Фото: Сергей Дмитришин, Денис Волков, Александра Карепина

Анастасия Писарева, 20 лет.

О себе:

— Продвигаю эко-культуру в массы. Рассказываю о сортировке мусора, куда его сдать на переработку и многоразовых средствах (сумки, пакетики, кружки, бутылочки для воды).

Фото: Поля Сахарова

Фото: Ольга Мелл

Фото: Поля Сахарова

Ксения Тричко, 23 года.

О себе:

— Предпочитаю быструю езду, особенно по ночному городу. Не участвую в коммерческих съемках, снимаюсь только в творческих проектах. Являюсь владелицей одной из самых популярных event-площадок нашего города. Крайне не люблю модельные школы и избегаю модельные агентства.

Фото: Пава Жукова, Дмитрий Рыбак

Фото: Пава Жукова, Люба Арсеньева

Екатерина Тимонова, 23 года.

О себе:

— Фотограф и модель в одном лице. «Челябинская Дейнерис» — так называют меня большинство друзей. Занималась легкой атлетикой 9 лет. Занимала призовые места в беге на 400 и 800 м.

Фото: Алеся Удилова, Дмитрий Беляев, Ольга Войцеховская, Максим Макаров

Фото: Павел Баймаков, Екатерина Тимонова

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