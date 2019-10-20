7 лучших моделей Челябинска, фото которых приведут вас в восторг
Где самые красивые девушки? Конечно, в Челябинске! А еще здесь живут очень талантливые фотографы. На днях крупнейше фотосообщество Урала TFP Group открыло выставку «Современная фотография 2.0» в Выставочном зале Союза художников России (ул. Цвиллинга 34).
Вместе с организаторами выставки КП-Челябинск выбрала семь фотомоделей. Девушки поделились своими лучшими снимками и немного рассказали о себе.
Лариса Малая, 29 лет.
О себе:
— Еще в детстве начала карьеру модели в Челябинске. По образованию — режиссер кино и телевидения. Последние несколько лет живу и работаю в Москве. Преподаю в международном модельном агентстве FP_ Models.
Фото: Иван Копченов
Фото: Евгений Егорейченков
Фото: Евгений Егорейченков, Юлия Горбунова
Дарья Чакина, 24 года.
О себе:
— Прочитала все романы Достоевского.
Фото: предоставлено Дарьей Чакиной
Фото: предоставлено Дарьей Чакиной
Фото: предоставлено Дарьей Чакиной
Светлана Погабало, 30 лет.
О себе:
— Не зная турецкого языка я снималась в турецком сериале «Султан моего сердца».
Фото: Фото: Ксения Казанцева, Сергей Степанов, Светлана Нурмухаметова
Фото: Ева Дорош, Александра Карепина
Дарья Вольф, 24 года.
О себе:
— Помогаю людям развивать интуицию, предвидение и яснознание, а также энергетический потенциал, с помощью которого у человека появляется возможность помогать людям и себе становиться счастливыми и успешными во всех сферах жизни.
Фото: Анастасия Романова, Дмитрий Беляев, Дмитрий Казанцев
Фото: Сергей Степанов
Фото: Сергей Дмитришин, Денис Волков, Александра Карепина
Анастасия Писарева, 20 лет.
О себе:
— Продвигаю эко-культуру в массы. Рассказываю о сортировке мусора, куда его сдать на переработку и многоразовых средствах (сумки, пакетики, кружки, бутылочки для воды).
Фото: Поля Сахарова
Фото: Ольга Мелл
Фото: Поля Сахарова
Ксения Тричко, 23 года.
О себе:
— Предпочитаю быструю езду, особенно по ночному городу. Не участвую в коммерческих съемках, снимаюсь только в творческих проектах. Являюсь владелицей одной из самых популярных event-площадок нашего города. Крайне не люблю модельные школы и избегаю модельные агентства.
Фото: Пава Жукова, Дмитрий Рыбак
Фото: Пава Жукова, Люба Арсеньева
Екатерина Тимонова, 23 года.
О себе:
— Фотограф и модель в одном лице. «Челябинская Дейнерис» — так называют меня большинство друзей. Занималась легкой атлетикой 9 лет. Занимала призовые места в беге на 400 и 800 м.
Фото: Алеся Удилова, Дмитрий Беляев, Ольга Войцеховская, Максим Макаров
Фото: Павел Баймаков, Екатерина Тимонова
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Забей!»: 5 красоток с татуировками из Челябинска
Изучаем страницы девушек, превративших свое тело в холст (подробнее)
Пять девушек из Челябинска, похожих на звезд Голливуда
Эти красавицы запросто могли бы стать двойниками знаменитостей (далее)
ИСТОЧНИК KP.RU