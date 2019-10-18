Известные люди вступились за ветеринара, который спасает животных от эвтаназии в Челябинске

После публикации КП-Челябинск, о ветеринаре Баграте Агажанове узнал весь город. Доктор спасает животных, которых хозяева решили усыпить. Но тут же нашлись недоброжелатели. Юрист и зоозащитница из Санкт-Петербурга Анна Разинова написала жалобу в прокуратуру на Баграта. По ее мнению, доктор нарушает закон, подписывая договор на эвтаназию, получая деньги, но не усыпляя животное.

Эта ситуация вызвала бурное обсуждение среди специалистов. Одни встали на сторону юриста и закона, другие — ветеринара и нравственности.

ВРАЧИ НЕРЕДКО СОХРАНЯЮТ ЖИЗНЬ ОТКАЗНИКАМ

Мы пообщались с сотрудниками других челябинских ветклиник. Оказалось, врачи нередко сохраняют жизнь животных-отказников.

— Если владелец отказывается присутствовать, врач может усыпить позднее, сделав более срочные дела, а может и не усыпить вообще. Помню, кошку приносили усыплять, врачи взяли деньги, которые потом пошли на еду и первичные препараты. Периодически они так делают. Но это не на каждом шагу и не каждое животное спасают так. 20-летнию кошку, которая умрет через два дня, все-таки усыпят. Есть врачи, которые не заморачиваются: усыпить и усыпить — деньги не лишние, — анонимно рассказала экс-сотрудница ветклиники.

Девушка вспомнила историю, когда хозяева подписали отказ от лечения котенка, заплатили деньги за усыпление, но присутствовать отказались. А спустя время вернулись в клинику...

— Сказали: «А вы точно усыпили? А покажите!» Вот прямо с наездом! Они, видимо, с кем-то поговорили, их по-любому, науськали, что в клинике вашего котенка выкинут на улицу и не усыпят.

«ЕСЛИ ПОДПИСАН ДОГОВОР, ЭВТАНАЗИЮ НАДО ПРОВОДИТЬ»

В других же клиниках принципиально не усыпляют здоровых животных.

— Изначально мы взяли такое правило: мы не усыпляем животное, если на это нет медицинских показаний. Подобные обращения бывают не часто (может, уже такая молва пошла про нас, что мы этим не занимаемся) — 2-3 звонка за полгода. Если лечить бесполезно, мы оставляем последнее слово за владельцем: усыпить (делаем только под наркозом) или подождать пока умрет сам, — говорит Татьяна Сергейчик, владелец клиники «Три кота».

Ветеринарам удается переубедить часть владельцев. Например, считается, лишай — самая страшная болезнь. Врачи объясняют, что она лечится, пусть даже долго, и люди соглашаются.

— Если у ребенка аллергия на кота, тогда уже не отговоришь. Мы стараемся найти возможность питомца куда-то пристроить, но обязательно обговариваем это с владельцами и они не против. В этой сфере много неурегулированных вопросов. Нет четкого указания как проводить. Кому можно кому нет. Какие обязательно должны быть показания. Обязательно нужно проводить беседу, подписывать документы. Кошка, собака, птичка — это их собственность и они могут поступать с ними, как им хочется. Если подписан договор на эвтаназию, надо проводить.

«НУЖНО ЖАЛОВАТЬСЯ НА ЖИВОДЕРОВ, А НЕ НА ВЕТЕРИНАРА»

Позицию Баграта поддерживает также известный челябинский ветеринар Карен Даллакян.

— Во-первых, зоозащитница, которая подала жалобу должна понимать, что по новому закону запрещено усыплять здоровых животных. Во-вторых, на нас тоже когда-то была жалоба из Питера по поводу нашего приюта, чтобы пришли проверили, в каких условиях содержатся наши животные. Кто конкретно ее тогда отправлял не знаю. Это какая-то нездоровая атмосфера среди этих зоозащитников, которые так себя называют.

Не знаю, какие договорные отношения заключает с владельцами клиника, где работает ветеринар. Есть договоры, в которых прописано, что владельца не интересует дальнейшая судьба животного. Если в данном договоре есть такой пункт — это великолепно.

Карен Даллакян признается, что возмущен жалобой зоозащитницы.

— Сегодня столько проблем, столько пробелов в законодательстве. Если она зоозащитница с юридическим образованием, пусть лучше помогает, чтобы работали те статьи, которые относятся к животным — жесткое обращение, ненадлежащее содержание — живодеры. контактные зоопарки, передвижные зоопарки и прочее. Пусть в этом направлении работает и пишет жалобы, а не на ветеринара, который спасает животных.

КАК ЛЕЧИТЬ ПИТОМЦА, ЕСЛИ ДЕНЕГ НЕТ?

Бывает, хозяин и рад бы вылечить своего любимца, но не на что. В таких случаях Карен Даллакян советует обращаться в зоозащитные организации, которые проводят акции по сбору денег для животных. А также не ограничиваться одной клиникой, позвонить в другие и узнать стоимость лечения там. Может быть, удастся даже наткнуться на акцию. Также нужно обзванивать клиники, если чувствуете, что ветеринары пытаются навязать услуги.

— Есть способ, как просто определить качество услуг. Если в клинике очень много коммерческого — половину помещения занимает зоомагазин, аптека, а кабинету для приема отведено мало место, лучше туда не ходить. Скорее всего, это коммерческий проект, здесь интересны деньги.

Звоните в несколько клиник и сравнивайте стоимость лечения.Фото: Артем КИЛЬКИН

А где та грань, что животное точно надо усыплять? По словам ветеринара, это возрастные патологии, которые уже вызвали необратимые процессы, например, рак. Также часто встречается опухоль ротовой полости — саркома. Бывает, животное попало под машину, выпало из окна и все переломало: лапы, позвоночник... Тоже лучше умертвить.

«ИНОГДА САМОМУ ПРИХОДИЛОСЬ ДОПЛАЧИВАТЬ ЗА ЛЕЧЕНИЕ»

Баграт пристроил шесть животных за год — с того момента, как начал вести свой блог. Эвтаназия + кремация в клинике, где он работает, стоит 2 тысячи. А лечение животных порой обходится в десять раз дороже.

— Например, операция кота Изи стоила 15 тысяч, плюс послеоперационный период — еще 5 тысяч. Уретропластика Беззубика обошлась в 9 тысяч. Кошка Люси — операция и стационар — 9 тысяч. Иногда мне приходится доплачивать из своих денег, но в большинстве случаев расходы берет на себя клиника, — говорит Баграт Агажанов.

ЭТО НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Челябинский юрист Александр Щербинин считает, что нельзя назвать действия Баграта преступлением.

— Если смотреть на первый взгляд, все так и есть, как говорит юрист. По-человечески ветеринар поступает очень хорошо. Юридически — он не прав. Животное это имущество, он его присваивает, услугу не оказывает, закон о защите прав потребителей нарушает — не исполняет условия договора. Но с другой стороны, цель не завладеть имуществом, нет корыстного мотива, потому говорить, что это преступление, я считаю, нельзя, — объясняет свою позицию председатель Челябинской коллегии адвокатов «Перспектива» Александр Щербинин.

У жалобы зоозащитницы тоже может не быть перспектив.

— Претензии могут предъявлять только владельцы животных, несогласные с его действиями, но никак не сторонний человек, который вмешивается в эту ситуацию. Это договорные отношения между владельцем животного и ветеринара и никакой юрист, адвокат или еще кто-то не имеют права собирать материал и просить провести проверку. Ситуация двоякая, однозначного, правильного ответа нет, но так как мне симпатизируют действия ветеринара, мне кажется, можно обосновать правомерность его действий.

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