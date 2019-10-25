Задай вопрос детскому стоматологу: лечим зубки у особенных детей

Как лечить зубы детям с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна и другими сложными диагнозами? Для ребенка с физическими и психическими особенностями развития простое посещение зубного врача может стать настоящим испытанием, не говоря уже о сложных стоматологических вмешательствах. Для таких пациентов доступна услуга лечения зубов под общим ингаляционным обезболиванием. Однако у родителей особенных детей остается много сомнений, страхов и вопросов.

Их можно задать прямо сейчас. На эти и другие вопросы отвечает врач-стоматолог, заведующая детским отделением клиники «Зубной стандарт» Наталья Деева.

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