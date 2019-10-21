Паллиативная помощь: как лечат зубы детям с тяжелыми заболеваниями

Проект «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» рассказывает, как современная стоматология способна сделать человека счастливым. Но наша сегодняшняя серия особенная. Она не столько про счастье, сколько про помощь. Паллиативную помощь.

В предыдущей серии мы уже рассказали о лечении зубов у детей под общим наркозом. Сегодня мы поговорим о сотрудничестве клиники «Зубной стандарт» с отделением паллиативной медицинской помощи детям МАУЗ ГКБ № 9. О том, что совершенно бесплатно специалисты-стоматологи лечат зубы под наркозом паллиативным детям. Смотрите видео и, если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/738018" frameborder="0"></iframe> Видео. Паллиативная помощь: детям с тяжелыми заболеваниями лечат зубки под наркозом.

К сожалению, дети с такими диагнозами как синдром Дауна, ДЦП, мукополисахаридоз, аутизм, кардиопатологиями не могут получить необходимую стоматологическую помощь в обычных детских поликлиниках. Сотрудники клиники «Зубной стандарт» проводят лечение зубов детям со сложными патологиями под общим обезболиванием. На безвозмездной основе и в плановом порядке в «Зубной стандарт» обращаются родители, чьи дети не могут усидеть в стоматологическом кресле в силу своего диагноза, возраста или из-за непреодолимого страха перед зубным врачом.

Для таких ребят практически единственным щадящим способом является лечение зубов под общим наркозом.

— Паллиативные дети — особые дети. Большинство из них не говорят, не двигаются, сами не едят. Они ограничены в движении, не могут самостоятельно себя обслуживать. Вопрос — зачем паллиативным детям здоровые зубы и зачем их лечить?! У всех наших деток ослабленный иммунитет. А кариес — это микробное заболевание, которое может привести к общему воспалению всего организма. Также они не могут пожаловаться, что у них конкретно болит, — говорит медицинский психолог отделения паллиативной медицинской помощи детям МАУЗ ГКБ № 9 Елена Землянская. — И благодаря инициативе стоматологической клиники «Зубной стандарт» у наших подопечных теперь есть возможность пройти профилактическое обследование и лечение своих зубиков.

Преимущества такого вида лечения:

— это высокотехнологичная помощь, позволяющая ребенку самостоятельно дышать во время процедуры;

— когда маленький пациент находится под общим обезболиванием, врач может провести большой объем лечения, в том числе всей полости рта за один прием;

— таким образом родителям не придется несколько раз возить ребенка к стоматологу;

— все это исключает формирование у ребенка психологической травмы в кресле стоматолога.

Абсолютным противопоказанием к плановому лечение зубов под общим наркозом является наличие у ребенка острой респираторной инфекции. Остальные противопоказания являются относительными и обсуждаются совместно с педиатром и анестезиологом.

Остались вопросы? Задайте их докторам в комментариях.

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Проект «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» — это 12 серий, созданных на основе реальных ситуаций героев проекта, их переживаниях и эмоциях после проведения стоматологических процедур. В каждой серии профессиональные врачи будут рассказывать доступным языком о стоматологических процедурах и мифах, с ними связанных. «Комсомольская правда» и «Зубной стандарт» вместе с героями проекта расскажут, что голливудская улыбка в Челябинске — это возможно и, главное, доступно.

«Зубной стандарт»: искусство в стоматологии

Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»

г. Челябинск,

ул. Коммуны, 87, 5 этаж;

ул. Свободы, д. 91, кор. 3а;

телефон: (351) 200-33-67;

Zubnoystandart.ru

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