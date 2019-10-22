2019-10-22T15:42:59+03:00
Общество

Юрист из Санкт-Петербурга отозвала заявление из прокуратуры на челябинского ветеринара

Примирителем сторон выступил депутат Госдумы Владимир Бурматов
Валентина ВАГАНОВА
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На челябинского ветеринара Баргата Агаржанова юрист из Санкт-Петербурга отозвала заявление из прокуратуры. ФОТО: СОЦСЕТИНа челябинского ветеринара Баргата Агаржанова юрист из Санкт-Петербурга отозвала заявление из прокуратуры. ФОТО: СОЦСЕТИ
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Зоозащитница и юрист Анна Разинова отказалась от всех обвинений в адрес Баграта Агажанова — ветеринара из Челябинска, спасающего животных от усыпления. Она отозвала заявление из прокуратуры. Теперь молодому Айболиту не грозят проблемы с законом.

В ДЕЛО ВКЛЮЧИЛАСЬ ГОСДУМА

Ситуацию разрешил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он позвонил Анне и убедил ее отказаться от обвинений, выдвинутых в адрес доктора.

— В ходе нашего диалога мне удалось убедить юриста, инициировавшего заявление в прокуратуру, его отозвать. Сегодня это заявление было отозвано, в подтверждение я получил скриншот уведомления о том, что прокуратурой отзыв получен. Юридических претензий теперь к Баграту Агажанову быть не может, поскольку инициатор этого обращения приняла самостоятельное решение о том, чтобы его отозвать, — подчеркнул депутат.

Владимир Бурматов отметил, что диалог с Анной Разиновой был спокойный и конструктивный.

— Юрист объяснила мне, что борется с недобросовестными ветеринарами, которые обманом выманивают деньги у владельцев животных и зоозащитников, у нее были подозрения, что Баграт занимается подобной деятельностью. Мне удалось привести доказательства того, что Баграт никакой противоправной деятельностью не занимается, многое делает для животных и имеет только благие намерения. Помимо меня в защиту Баграта выступил мой помощник — Карен Даллакян, тоже известный челябинский ветеринар, мы вдвоем фактически выступили поручителям в этом вопросе.

Напомним, что Владимир Бурматов инициировал принятие закона об ответственном отношении к животным. И его мнение в этой истории авторитетно. По его мнению, Баграт Агажанов достоин награды, а не наказания. Он вручил ветврачу Благодарность Государственной Думы за проявленный гуманизм и большой вклад в формирование ответственного отношения к животным.

Баграт Агажанов о закрытии истории с жалобой в прокуратуру.Видео: соцсети

ИСТОРИЯ ЗАКОНЧЕНА

Сам Баграт очень устал от повышенного внимания, но благодарен общественности за поддержку. Сегодня, 22 октября, он выставил пост в соцсетях, где поблагодарил всех, кто его поддерживал и попросил больше не поднимать эту тему. Доктор рад, что все благополучно завершилось и теперь может спокойно продолжить работать.

Анна Разинова тоже сообщила своим подписчикам, что история закончена.

— Ну что, в принципе я этого и добивалась. Тема дошла до власти, то бишь, право законодательной инициативы имущих, со мной согласились, что в действиях Баграта есть нарушения, что любые действия даже с самыми благими намерениями не должны нарушать закон.

Для меня особенно ценно обещание Владимира Бурматова провести беседу с Багратом: «В ближайший приезд в Челябинске я обязательно заеду к нему, и мы проговорим как выстроить работу по спасению животных так, чтобы это было максимально эффективно и чтобы никто не мог предъявить ему никаких претензий с точки зрения закона». Спасибо всем, кто был рядом со мной, — написала Анна в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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