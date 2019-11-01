Задай вопрос стоматологу-ортопеду: как вернуть утраченные зубы за один день
Имеете множественное или полное отсутствие зубов? Хотите восстановить зубной ряд за один день? Тогда вам стоит рассмотреть имплантацию «Всё на 4-х» или «All-on-4».
Имплантация «Всё на 4-х» представляет собой фиксацию несъемного протеза на четыре импланта, которые устанавливают на верхнюю или нижнюю челюсть.
Как осуществляется протезирование? Кому рекомендуется имплантация «All-on-4»? Имеются ли противопоказания к процедуре?
На эти и другие вопросы ответит главный врач клиники «Зубной стандарт», ведущий ортопед Камил Камилов.
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В новой серии проекта хирург-имплантолог Елена Коновалова и стоматолог-ортопед Камил Камилов проведут кастинг и выберут пациента, который на себе проверит протезирование «All-on-4». Именно он сможет обрести свою новую улыбку, оплатив лишь стоимость материалов.
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Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»
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