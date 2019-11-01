Задай вопрос стоматологу-ортопеду: как вернуть утраченные зубы за один день

Имеете множественное или полное отсутствие зубов? Хотите восстановить зубной ряд за один день? Тогда вам стоит рассмотреть имплантацию «Всё на 4-х» или «All-on-4».

Имплантация «Всё на 4-х» представляет собой фиксацию несъемного протеза на четыре импланта, которые устанавливают на верхнюю или нижнюю челюсть.

Как осуществляется протезирование? Кому рекомендуется имплантация «All-on-4»? Имеются ли противопоказания к процедуре?

На эти и другие вопросы ответит главный врач клиники «Зубной стандарт», ведущий ортопед Камил Камилов.

Смотрите проект «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» в специальном разделе на нашем сайте.

В новой серии проекта хирург-имплантолог Елена Коновалова и стоматолог-ортопед Камил Камилов проведут кастинг и выберут пациента, который на себе проверит протезирование «All-on-4». Именно он сможет обрести свою новую улыбку, оплатив лишь стоимость материалов.

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«Зубной стандарт»: искусство в стоматологии.

Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»

г. Челябинск,

ул. Коммуны, 87, 5 этаж;

ул. Свободы, д. 91, кор. 3а;

телефон: (351) 200-33-67;

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