Эти девушки с красивыми формами в ярких лосинах мотивируют на спорт
Осень — самое время отправиться в тренажерный зал. Там не только спорт и здоровье, но и… красивые девушки в лосинах.
На днях мы со стилистом рассказали вам, почему уральским девушкам нельзя носить леггинсы. Отметим: не всем! Этим девушкам — не только можно, но и нужно! Мы заглянули в их аккаунты в Инстаграм. Фото фитоняшек из Челябинска мотивируют на то, чтобы перестать есть плюшки и начать качать мышцы.
Фитнес-тренер Таня Коптева — мастер спорта по плаванию. Про себя говорит: «Ем, как конь. Пашу, как лошадь». Своими фотографиями доказывает, что беременность и роды — не преграда для красивых форм. Стала мамой — стала еще краше. А еще у нее отличное чувство юмора. Вот стишок под одной из ее фотокарточек в лосинах:
Уходя, забыла сфоткать зад? Не дело!
Разворачивайся смело,
Ловко встань, и ножкой «ать».
И иди еще качать.
А это прекрасная незнакомка в лосинах расцветки хаки в спортклубе. Нагрузила себя железом. Легко ли тебе, девица?
Персональный тренер Наталья Худякова любит спорт и фотографироваться.
Развивайся — это всех раздражает! — мотивирует Наталья.
Красавица Аксинья профессионально откачивает жир и зашивает рот своим клиентам. Нет, она не пластический хирург, а тренер. Занимается бодибилдингом. На своей страничке дает полезные советы всем, кто на спорте.
Участница соревнований по фитнесу и бодибилдингу Анастасия Власова в свое время похудела на 20 кг. Поэтому она точно знает, как это сделать. Консультирует бесплатно, кстати. В своем Инстаграме пишет не только о спорте, но и о любви.
А эта красотка с формами — вы представляете, не тренер. Но тоже делает людей красивыми. Дарья Лемешева занимается макияжем, прическами и оформлением бровей. Поэтому в ее аккаунте больше фотографий головы, чем других частей тела. Но голова у Дарьи тоже очень красивая!
Кристина переехала в Челябинск из Белгорода — за военным мужем. Учится в ЮУрГУ, работает фитнес-тренером, увлекается психологией и обожает свою собаку по кличке Китти. У Кристины очень яркий Инстаграм.
Эллина Румянцева мечтала стать президентом, пока не попала в легкую атлетику. С профессиональным спортом она уже завязала, но теперь работает персональным тренером. Несколько раз пыталась сменить профессию, желая стать и косметологом, и стюардессой. Но, видимо, спорт — ее судьба. Лосинам предпочитает короткие велосипедки. Ну а кто против?!
Дарья — фитнес-мама. Еще одна красавица, которая доказывает, что ребенок спортивным формам не помеха. Записывает видео домашних тренировок, практикует бесплатные фитнес-марафоны и делится полезной информацией.
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