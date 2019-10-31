Где в Челябинске обитает Болотная тварь и как прокатиться на трамвае-призраке

Мрачные истории, порожденные челябинским смогом, только для сильных духом людей. КП-Челябинск представляет второй выпуск городских легенд. Все совпадения с реальностью неслучайны.

БОЛОТНАЯ ТВАРЬ

Вдоль реки Миасс в черте города можно заметить несколько коллекторов. Часть из них — сливы ливневок, вторая — бывший реки. Советские градостроители загоняли их под землю, чтобы течение не мешало новым стройкам.

Всем хорошо известно: в зарослях у реки водятся разные существа. Возле одной из речушек в Челябинске жил долгие годы нечистый дух. Подворовывал скот у крестьян да пугал ребятишек. Но когда в советские годы центр города стали очищать от деревянных домишек, строить многоэтажки, пускать транспорт — мистическому обитателю стало неуютно. А когда инженеры еще и загнали в коллектор реку, существо окончательно разозлилось и поплыло вверх по течению Миасса.

Такие ливневки можно увидеть вдоль Миасса в Челябинске. В этих коллекторах текут реки.

Так монстр добрался до выезда из города со стороны Металлургического района по Свердловскому тракту. Обращали внимание, что там всегда дурно пахнет? Поговаривают, что это зловоние Болотной твари. А еще Миасс в этом месте считается наиболее загрязненным — это 100%-ный факт.

ПРУД-МУЖЕНЕНАВИСТНИК

Речь о водоеме Девичьи слезы в Ленинском районе. Неподалеку от него расположен женский монастырь. Ему за сотню лет. Хотя общину возродили лишь недавно. Никогда не задумывались, почему он так называется? Слушайте одну из версий.

Когда монахини только пришли сюда в конце XIX века, это была малозаселенная окраина. На монастырскую заимку забрел не то разбойник, не то пьяный солдат. Шатался по окрестностям и наткнулся на пруд, в котором одна из сестер стирала белье. Камыши высокие, монастырь в паре сотен метров — никто не услышит.

Никогда не думали, почему пруд Девичьи слезы назван именно так?

В общем, решился проходимец надругаться да задушить монашку. Вот и пролила бедняжка девичьи слезы. А после смерти начала мстить мужскому роду. С тех пор на Девичьих слезах тонут только мужики. Не далее как полгода назад на пруду сгинул подросток. Тогда мы решили более детально разобраться в легенде.

ПУРПУРНЫЙ СВЕТ

Пару лет назад окна челябинцев стали светиться загадочным фиолетовым светом. Особенно жутко смотрится глубокой ночью посреди панельного жилого квартала. Все давно погасили свет и видят сны, а загадочные окна излучают пурпур.

Иногда свечение исходит от квартир на первых этажах. У особо любопытных появляется желание заглянуть в окно, чтобы разгадать пурпурную загадку. Заклинаем вас — не нужно этого делать. Иногда тайны должны оставаться тайнами.

Видели пурпурный свет?

ТРАМВАЙ-ПРИЗРАК

Легенда гласит, что вагон курсирует по улице Цвиллинга в районе горсада Пушкина. Совпадение или нет, но на этом участке частенько происходят аварии с трамваями или они сходят с рельсов. Увидеть маршрут-призрак можно поздней ночью. Очевидцы говорят, что в момент его появления становится дико холодно.

Узнать вагон достаточно просто. Во-первых, он выглядит еще более старым, нежели все остальные челябинские трамваи. Во-вторых, в нем не горит свет. Следуя по Цвиллинга, трамвай делает остановки. Припозднившийся пешеход может на радостях прыгнуть в вагон. Надо ли говорить, что делать этого ни в коем случае не стоит?

Городская легенда объясняет происхождения призрака. Это трамвай Колбина. Известный челябинский купец, настоящий Стив Джобс своего времени. Во дворе его особняка на улице Труда была построена первая электростанция. Ее до сих пор можно увидеть.

Живя в царской России, Колбин ратовал за появление трамвая в Челябинске. Ведь электричество тогда было только у него. Вроде и городу хорошо, и купец мог увеличить свое состояние. Говорят, дабы впечатлить градоначальников, он даже привез в Челябинск вагон. Колбин умер в 1911 году. А трамвай в Челябинске появился уже в советские годы в 1932 году. Привезенный Колбиным трамвай бесследно исчез после его смерти.

РЕСТОРАН ПОД АЛЫМ ПОЛЕМ

Его зал спроектирован так, что каждый столик соответствует одному пионеру-герою наверху. Поэтому заказывают столик «под Морозовым», «под Космодемьянской».

Легенду мы позаимствовали у челябинского писателя Константина Рубинского. В сквере на Алом поле все видели конструкцию, которую в народе прозвали «мавзолеем». Изначально это здание летней библиотеки для просвещения народных масс.

Легенда гласит, что библиотека — лишь верхушка айсберга. Под «мавзолеем» система подземных туннелей, которая ведет к двум ресторанам, что появились в советские годы — «Уральские пельмени» и «Цыплята табака». Зал скрывается под неблагозвучной аббревиатурой ЗППП — закрытый комбинат потайного питания. Там устраивали тайные обеды для партийной номенклатуры.

В новой России зал не закрылся. Наоборот, обрел большую популярность! Ведь деликатесы партийной элиты сейчас продаются в любом супермаркете. А вот настоящую советскую еду сейчас уже трудно достать…

Никто не задумывались над функцией этого здания?

При входе столовую меняют деньги по курсе 1$ за 1 советскую копейку. За восемь копеек на стол кинут тарелку слипшейся перловки, которая пахнет немытым холодильником, за 20 копеек котлету, в которой ни мяса, ни сои. Пока люди вкушают яства, обязательно подходит уборщица и кисловонючей тряпкой протирает стол, чтобы вам казалось, что вся еда со вкусом этой тряпки.

Периодически в столовой раздаются всхлипывания посетителей и слышится ностальгическое:

— Какую страну про…!

КАМЕННАЯ ЛЕДИ

В городском бору за Медгородком есть речка Чикинка. С годами она превратилась в затянутое болото. В местном лесу обитает Каменная леди.

На эту статую мало кто натыкается. Не потому что там мало пешеходов — таинственная фигура сама выбирает, кому показаться на глаза. Но вот несет ли встреча с ней что-то хорошее?

Посмотрите на фото — на всех них скульптура располагается в разных местах. Иногда даже закопана в землю. Разве придет кому в голову двигать бетонное изваяние туда-сюда по лесу? Однозначно, что перемещается оно само.

Каменная леди живет в городском бору. Можете поискать ее сами. Фото: Вячеслав Черепанов, Анна Смагина, Алексей Огер

Кто-то говорит, что Каменная леди сбежала с Митрофановского кладбища — оно отсюда в пешей доступности. Тот погост вообще один из самых старых в Челябинске, который дошел до наших дней. Хоронят там со второй половины XIX века. Есть там даже небольшие полуразрушенные склепы. Может, Каменная леди сбежала с них...

Есть более прозаичная версия. На самом деле это статуя пионерки. Всего их было шесть, и стояли они во дворе детской областной больницы. Вероятно, цемент не пережил уральского климата и начал сыпаться. Пятерых пионерок утилизировали, а шестая… Сбежала в лес!

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