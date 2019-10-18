«Дышит, как Дарт Вейдер»: в Челябинске семья растит котиков с волчьей пастью

В семье Помеловых живут два необычных котика-братика. У пушистиков приплюснутый нос и выпирают клыки. Когда Мария и Владимир узнали, что их питомцы больны — у них «волчья пасть» — они не отказались от них. Ведь, как учил Маленький Принц, мы в ответе за тех, кого приручили.

— У меня была кошка Алиса, которая прожила почти 15 лет, после нее я не хотела больше заводить животных, — вспоминает Мария. — Но случилась так, что к тете пришла бездомная кошка, которая оказалось беременной. Среди малышей был котенок точно такого же окраса, как Алиса. Мы подумали, что это судьба. Вова сказал, что мы все время на работе, одному котенку будет скучно и надо брать двоих.

Одного котенка назвали Пончик, а другого Иосиф — в честь любимого поэта Бродского, который, кстати, любил кошек.

При рождении у четвероногих были необычные носики. Как признается Мария: они даже подумать не могли, что это генетическое заболевание.

К пушистых братиков совершенно разные характерыФото: Страница в социальной сети героя публикации

— Сначала они чихали, мы переживали, что у них инфекция, пошли к ветеринару, и узнали, что такая патология называется «волчья пасть». Скорее всего ее причина — либо близкородственное скрещивание, либо инфекция кошки во время беременности, — рассказала Мария. — У Пончика две ноздри, но очень узкие, он громко дышит, как Дарт Вейдер и храпит по ночам, а еще выпирают клыки. У Иосифа только одна ноздря, но нормальная.

Все было хорошо, пока котятам не исполнился год. Иосиф перестал есть. Ему покупали разные корма, делали многочасовые капельницы в ветклинике, но все бестолку.

— На УЗИ выяснилось, что у него нарушения в почках, печени и других органах. Врач сказала, что состояние органов такое, словно ему 10 лет. Анализы Пончика оказались чуть лучше и проблем с аппетитом у него не было, поэтому ему просто назначили специальный корм, — продолжает Мария.

За год Иосиф похудел с 3,5 до 2 кг, ел только сметану с примесью консерв для котят, сыра и кефира. Всегда активный, пушистый исследователь, стал вялым и грустным. И вот месяц полтора назад у Иосифа снова появился интерес к еде! О поправился почти на килограмм, шерсть стала лучше. Играет, бегает по квартире.

У этих котиков один год жизни идет за 10Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Оказалось, что эти котиков нельзя кастрировать обычным способом — могут не отойти от наркоза. Пришлось использовать метод химической кастрации — для этого в холку вживляется специальный имплант, который угнетает половое влечение. Этот метод не только гораздо дороже, но и требует повторения каждые полгода-год.

— В общем, иметь таких котов — хлопотно и накладно, но мы в ответе за тех, кого приручили, — отмечает хозяйка. — Для нашего ребенка мы считаем важным, что он видит вот таких животных, учится любить их любыми. Он громко визжит от переполняющих эмоций, когда их видит, обнимает их, а они все это мужественно терпят.

ВРЕМЯ - МЕДЛЕННЕЕ, МЕБЕЛЬ - ДЕШЕВЛЕ

Как отмечает молодая пара, на своих питомцах они потренировались быть родителями: кормили из бутылочки и шприца, делали массаж, учили забираться на диван.

— По этим пушистым комкам скучаешь в отпуске. Удивительно, как два кота-брата могут любить и ненавидеть кефир, иметь разные предпочтения в еде, играх и, кажется, взглядах на жизнь. Они делают дом уютнее, детей счастливее, время медленнее, а мебель… дешевле, — улыбается Владимир.

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