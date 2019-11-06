2019-11-06T15:11:03+03:00
Общество

Жители Челябинской области вступились за уборщицу, которая вытерла лицо пациентки грязной тряпкой

Люди просят не наказывать техничку, ролик про которую прогремел на всю Россию [Первая реакция]
Андрей АБРАМОВ
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В миасской больнице случился скандал.В миасской больнице случился скандал.Фото: кадр с видео
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В полдень 3 ноября в социальных сетях появился ролик. В комментариях значилось, что кадры сделаны в травматологии горбольницы №2 города Миасс Челябинской области.

На видео засняли неоднозначную сцену. На больничной кровати сидит голая дама. Рядом с тряпкой ходит и причитает техничка: «Опять обгадилась».

Уборщица полощет в тазу с грязной водой тряпку и вытирает ей лицо пациентки. Та сопротивляется, что-то мычит, но санитарка продолжает наставлять: «Лицо помыть надо, сиди, заколебала».

После этого видео читатели нашего сайта затеяли спор в откликах:

— Не готова работать с таким пациентами — нечего соваться в больницу.

Но в основном оправдывали:

— За 12 тысяч рублей кто пойдет на такую должность.

— Я лежал в той больницы. Эта уборщица с видео — нормальная женщина, за самыми тяжелыми пациентами убирает безропотно.

Вытерла лицо грязной тряпкой.

А вот что нам рассказала по телефону работница больницы:

— Голая пациентка на видео — страдает от алкогольной зависимости и вообще она частый гость нашей травматологии. В тот день она была полностью ходячей, но извините за подробности, поленилась дойти в уборную и трижды загадила палату.

А в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) обычные сотрудники челябинской скорой помощи поделились:

— Мы знаем всех алкашей в городе. Когда нас вызывают сердобольные прохожие и называют адрес, например, мусорный бачок возле такого-то дома, мы сто процентов знаем, кого мы там в десятый раз заберем. Забираем, привозим в больницу. Он там отоспится, поест и снова пойдет пить и спать возле своего бачка…

Грязной тряпкой по лицу. В травматологическом отделении горбольницы №2 г.Миасса так ухаживают за больными

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Тем временем

В больнице идет проверка

Чиновники обещали сурово не наказывать уборщицу, а весь свой гнев адресовать главврачу больницы. Ему пригрозил увольнением первый замгубернатора Ирина Гехт.

Грязной тряпкой по лицу. В травматологическом отделении горбольницы №2 г.Миасса так ухаживают за больными

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ИСТОЧНИК KP.RU

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