Задай вопрос стоматологу-ортопеду: как с помощью виниров сделать голливудскую улыбку
Виниры способны сделать улыбку по-настоящему идеальной. Эти тончайшие пластинки из керамики, закрепляющиеся на внешнюю сторону зубов, позволяют за короткое время восстановить внешний вид зуба, замаскировать сколы, трещины и пятна на эмали, скорректировать форму и цвет.
Сколько длится процедура виниринга? Имеются ли противопоказания к установке виниров? Через какой промежуток времени винири требуют замены? И главное: сколько стоит голливудская улыбка?
На эти и другие вопросы ответит главный врач клиники «Зубной стандарт», ведущий ортопед Камил Камилов.
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