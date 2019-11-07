2019-11-07T10:02:14+03:00
Улыбка на миллион

Задай вопрос стоматологу-ортопеду: как с помощью виниров сделать голливудскую улыбку

На вопросы о процедуре виниринга отвечает главный врач клиники «Зубной стандарт», ведущий ортопед Камил Камилов
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Виниры способны сделать улыбку по-настоящему идеальной. Эти тончайшие пластинки из керамики, закрепляющиеся на внешнюю сторону зубов, позволяют за короткое время восстановить внешний вид зуба, замаскировать сколы, трещины и пятна на эмали, скорректировать форму и цвет.

Сколько длится процедура виниринга? Имеются ли противопоказания к установке виниров? Через какой промежуток времени винири требуют замены? И главное: сколько стоит голливудская улыбка?

На эти и другие вопросы ответит главный врач клиники «Зубной стандарт», ведущий ортопед Камил Камилов.

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