«Вы нам не подходите»: почему не нашелся пациент, которому поставят виниры, и что огорчило врачей

Не нравится своя улыбка? Исправь ее винирами! Так думают многие. Именно поэтому, когда мы объявили кастинг в проект «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!», многие девушки Челябинска откликнулись. Ведь победительнице кастинга специалисты клиники «Зубной стандарт» проведут процедуру виниринга по цене одних лишь материалов. Девушки не постеснялись перед камерой рассказать о своих комплексах и проблемах, связанных с зубами. Так почему не удалось выбрать победительницу кастинга? И что удивило и огорчило стоматолога-ортопеда Камила Камилова? Смотрите прямо сейчас.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/741779" frameborder="0"></iframe> В 8 серии проекта «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» кастинг девушек, мечтающих изменить свою жизнь.

Виниры — это тонкий керамический или композитный слой, который маскирует внешнюю часть зуба, чтобы сделать улыбку идеальной.

Сколы, неудовлетворительный цвет зубов, щели между зубами — в этих ситуациях помогут виниры. Однако они не могут заменить отсутствующие зубы и не смогут исправить прикус — это важно понимать.

Толщина винира может быть от 0,2 миллиметра, ее можно сравнить с толщиной глазной линзы.

Виниры бывают композитные, которые изготавливаются из пломбировочного материала, и керамические, сделанные из тонких керамических пластин. Вторые обеспечивают лучшую эстетику, хотя и требуют большего времени для подготовки. Керамические виниры более прочные и долговечные, с ними практически не нужно обтачивать зубы.

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Проект «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» — это 12 серий, созданных на основе реальных ситуаций героев проекта, их переживаниях и эмоциях после проведения стоматологических процедур. В каждой серии профессиональные врачи будут рассказывать доступным языком о стоматологических процедурах и мифах, с ними связанных. «Комсомольская правда» и «Зубной стандарт» вместе с героями проекта расскажут, что голливудская улыбка в Челябинске — это возможно и, главное, доступно.

«Зубной стандарт»: искусство в стоматологии

Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»

г. Челябинск,

ул. Коммуны, 87, 5 этаж;

ул. Свободы, д. 91, кор. 3а;

телефон: (351) 200-33-67;

Zubnoystandart.ru.

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