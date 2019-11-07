Главврача больницы в Челябинской области, где пациентку умывали грязной тряпкой, уволили

В Миассе уволили главврач горбольницы №2 Дениса Махонькова. Медучреждения в Челябинской области прогремело на всю страну после ролика пациентки. Она сняла неприглядную картину: в палате, измазанной фекалиями, санитарка моет пол и вытирает лицо пациентке. В медучреждении побывала проверка минздрава.

— Выявлены нарушения требований оказания медпомощи и соблюдения персоналом этики. Выдано предписание по устранению замечаний. С главным врачом Денисом Маханьковым трудовой договор расторгнут, — сообщили в правительстве Челябинской области.

Грязной тряпкой по лицу. В травматологическом отделении горбольницы №2 г.Миасса так ухаживают за больными 00:00 00:00

Однако по слухам, руководитель медучреждения пал не только из-за этого инцидента. Видео — веский предлог. Поговаривают о финансовых нарушениях в клинике и что сразу после отставки главврача в местную бухгалтерию нагрянут ревизоры.

Из видео непонятно, какой именно тряпкой уборщица вытирала лицо пациентки. Хотя многие не разобравшись поспешили объявить, что бабушку на видео умыли той же тряпкой, что терли пол. Так это или нет — неясно.

Однако видно, что санитарка полощет ветошь в тазике с бурой водой, а кругом все измазано экскрементами. Коллеги и простые пациенты вступились за санитарку.

— Голой женщине на видео — 41 год, у нее серьезные проблемы с алкоголем вплоть до того, что началось помутнение сознания. Она загадила кровать, хотя могла попросить утку или воспользоваться туалетом, — рассказала одна из медсестер, попросив не указывать ее имени.

В больнице также подчеркнули, что у санитарок разная ветошь для мытья пола и пациентов. Поэтому просто не было нужды мыть пациентку той же тряпкой.

— Лежал в этой больнице пару месяцев назад. Уборщицу на видео зовут Вера — она хороший сотрудник. Безропотно мыла стариков, — рассказал КП-Челябинск бывший пациент горбольницы Олег Павлов.

Уволят ли уборщицу — у чиновников от здравоохранения пока нет ответа на этот вопрос.

— Это будет решать новый руководитель больницы, который еще даже не назначен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/741821" frameborder="0"></iframe> Вытерла лицо грязной тряпкой.

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