Гостям челябинского зоопарка пощекотали нервы в «Комнате страха»
Сегодня челябинский зоопарк провел необычную акцию «Комната страха». В отделе «Экзотеррариум» всем желающим предложили познакомиться поближе (во всех смыслах этого слова) с рептилиями, червяками и тараканами, чтобы, наконец, перестать их бояться.
Рептилия оказалась весьма скромнойФото: Ирина Фадюшина
Лично я змей не боюсь совсем — на ощупь они очень похожи на… кожаную сумку или кошелек. Вы же не боитесь кошельков? Мне тут же предложили взять кого-нибудь в руки.— Вы боитесь змей или, наоборот, любите их? — спросила нас сотрудница зоопарка.
Питон Капитон попал в зоопарк с пневмониейФото: Ирина Фадюшина
— Это питон Капитон. Он попал в зоопарк с пневмонией — бывшие хозяева держали его в холодной комнате, — рассказала сотрудница зоопарка.
Питон оказался весьма скромным, а вот полосатый змей по имени Коржик сначала попытался залезть в рукав, а затем плотно обвился вокруг руки.
Коржик оказался очень общительнымФото: Ирина Фадюшина
Умотаться можно!Фото: Ирина Фадюшина
Самым отчаянным предлагали опустить руку в банку с червяками и достать оттуда подарок — магнитик. Но оказалось, что это аттракцион только для детей.
— Ты же берешь червяков на рыбалке! — тут же напомнил один из посетителей своему сыну.
Юные посетители были в восторгеФото: Ирина Фадюшина
Самые неоднозначные впечатления оставили мадагаскарские тараканы.
— Сначала привыкните к ощущениям, — с такими словами мне передали таракана… нет — Тараканище!
Журналист должен быть стрессоустойчивым!Фото: Ирина Фадюшина
Насекомое мелкими лапками поползло по ладоням. Осознание того, что это таракан лично у меня вызвало мурашки по коже.
Не таракан, а тараканище!Фото: Ирина Фадюшина
Акция «Комната страха» прошла впервые, но сотрудники зоопарка обещали повторить ее, если будет пользоваться успехом. Раньше такие встречи проводили для детей, в том, числе с ограниченными возможностями. Все животные не опасны для человека.
Отсюда надо было достать магнит. Смогли бы?Фото: Ирина Фадюшина
Бородатая агамаФото: Ирина Фадюшина
Вход в «Экзотеррариум» — по общему билету в зоопарк (145 рублей для взрослых, 70 рублей для детей до 12 лет и бесплатно для малышей до пяти лет). Так что помимо экзотических гадов можно было посмотреть остальных животных.
Других рептилий можно было посмотреть только через стеклоФото: Ирина Фадюшина
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ИСТОЧНИК KP.RU