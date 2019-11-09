2019-11-09T18:42:44+03:00
Общество

Гостям челябинского зоопарка пощекотали нервы в «Комнате страха»

Жалеющие могли прикоснуться к… ужасному [Испытано на себе]
Ирина Фадюшина
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Из коробки с червями предстояло достать магнитИз коробки с червями предстояло достать магнитФото: Ирина Фадюшина
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Сегодня челябинский зоопарк провел необычную акцию «Комната страха». В отделе «Экзотеррариум» всем желающим предложили познакомиться поближе (во всех смыслах этого слова) с рептилиями, червяками и тараканами, чтобы, наконец, перестать их бояться.

Рептилия оказалась весьма скромной Фото: Ирина Фадюшина

Рептилия оказалась весьма скромнойФото: Ирина Фадюшина

Лично я змей не боюсь совсем — на ощупь они очень похожи на… кожаную сумку или кошелек. Вы же не боитесь кошельков? Мне тут же предложили взять кого-нибудь в руки.— Вы боитесь змей или, наоборот, любите их? — спросила нас сотрудница зоопарка.

Питон Капитон попал в зоопарк с пневмонией Фото: Ирина Фадюшина

Питон Капитон попал в зоопарк с пневмониейФото: Ирина Фадюшина

— Это питон Капитон. Он попал в зоопарк с пневмонией — бывшие хозяева держали его в холодной комнате, — рассказала сотрудница зоопарка.

Питон оказался весьма скромным, а вот полосатый змей по имени Коржик сначала попытался залезть в рукав, а затем плотно обвился вокруг руки.

Коржик оказался очень общительным Фото: Ирина Фадюшина

Коржик оказался очень общительнымФото: Ирина Фадюшина

Умотаться можно! Фото: Ирина Фадюшина

Умотаться можно!Фото: Ирина Фадюшина

Самым отчаянным предлагали опустить руку в банку с червяками и достать оттуда подарок — магнитик. Но оказалось, что это аттракцион только для детей.

— Ты же берешь червяков на рыбалке! — тут же напомнил один из посетителей своему сыну.

Юные посетители были в восторге Фото: Ирина Фадюшина

Юные посетители были в восторгеФото: Ирина Фадюшина

Самые неоднозначные впечатления оставили мадагаскарские тараканы.

— Сначала привыкните к ощущениям, — с такими словами мне передали таракана… нет — Тараканище!

Журналист должен быть стрессоустойчивым! Фото: Ирина Фадюшина

Журналист должен быть стрессоустойчивым!Фото: Ирина Фадюшина

Насекомое мелкими лапками поползло по ладоням. Осознание того, что это таракан лично у меня вызвало мурашки по коже.

Не таракан, а тараканище! Фото: Ирина Фадюшина

Не таракан, а тараканище!Фото: Ирина Фадюшина

Акция «Комната страха» прошла впервые, но сотрудники зоопарка обещали повторить ее, если будет пользоваться успехом. Раньше такие встречи проводили для детей, в том, числе с ограниченными возможностями. Все животные не опасны для человека.

Отсюда надо было достать магнит. Смогли бы? Фото: Ирина Фадюшина

Отсюда надо было достать магнит. Смогли бы?Фото: Ирина Фадюшина

Бородатая агама Фото: Ирина Фадюшина

Бородатая агамаФото: Ирина Фадюшина

Вход в «Экзотеррариум» — по общему билету в зоопарк (145 рублей для взрослых, 70 рублей для детей до 12 лет и бесплатно для малышей до пяти лет). Так что помимо экзотических гадов можно было посмотреть остальных животных.

Других рептилий можно было посмотреть только через стекло Фото: Ирина Фадюшина

Других рептилий можно было посмотреть только через стеклоФото: Ирина Фадюшина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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