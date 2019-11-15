2019-11-15T15:21:16+03:00
Улыбка на миллион

Задай вопрос стоматологу: кому подходит имплантация «Всё на четырёх»

На вопросы отвечает главный врач клиники «Зубной стандарт», ведущий ортопед Камил Камилов
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Как навсегда распрощаться со съемным протезом и вернуть утраченные зубы с помощью процедуры «Всё на четырёх»? Подходит ли данный вид имплантации пациентам с сахарным диабетом, гипертонией или с перенесенным инсультом? И может ли имплантат «не прижиться»?

На эти и другие вопросы ответит главный врач клиники «Зубной стандарт», ведущий ортопед Камил Камилов.

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В новой серии проекта 72-летняя пациентка Людмила Федосеевна на себе испытает процедуру «Всё на четырёх». Вместе со стоматологом-ортопедом Камилом Камиловым она пройдет все этапы имплантации и поделится своими впечатлениями.

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Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»

г. Челябинск,

ул. Коммуны, 87, 5 этаж;

ул. Свободы, д. 91, кор. 3а;

телефон: (351) 200-33-67;

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