Начало преображения: как помолодеть на 20 лет

Процедура All-on-4 или «Все на четырех» позволяет закрепить несъемный протез в челюсти пациента на четырех имплантатах. Благодаря такой методике протез устанавливается пациентам с полным отсутствием зубов в тот же день, в который была проведена имплантация. Другими словами, придя к стоматологам без зубов, пациент выходит с ровным зубным рядом. А красивые и ровные зубы «стирают» до 20 лет от реального возраста пациента.

На приеме у стоматологов клиники «Зубной стандарт» 72-летняя Людмила Степанова. Именно она на себе испытает преображение с помощью услуги «Все на четырех».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/743005" frameborder="0"></iframe> Зубной стандарт серия 9.mp4.

Раньше при полном отсутствии зубов пациентам предлагали только установку съемного протеза, однако эта конструкция требовала ухода и не была долговечной. Кроме того, при использовании съемных протезов отсутствует жевательная нагрузка на костную ткань, поэтому происходит ее истончение.

При имплантации «Все на четырех» атрофии костной ткани не происходит. Кроме этого, такой метод требует меньше хирургических манипуляций и имеет меньший период реабилитации после процедуры, что особенно важно для пациентов в возрасте. Еще одним плюсом услуги All-on-4 по сравнению с классической имплантацией является более доступная цена.

Преимущества технологии «Все на четырех»:

— сокращенные сроки имплантации: пациент приходит в клинику с беззубой челюстью и уходит с зубным протезом прямо в день проведения операции;

— сохранение объема костной ткани: несъемный протез на имплантатах обеспечивает правильную нагрузку на костную ткань;

— возможность проведения имплантации All-on-4 в день удаления на челюсти оставшихся зубов;

— установка имплантатов с учетом мельчайших деталей анатомических особенностей пациента;

— возвращение эстетики улыбки, возможности жевания твердой пищи и ведения активного образа жизни без боязни, что протез выпадет изо рта;

— относительно невысокая стоимость лечения.

Противопоказания для применения All-on-4:

— сильная степень резорбции костной ткани и воспаление в кости челюсти;

— тяжелые заболевания крови;

— противопоказания для обычной имплантации зубов.

Дарите своим родителям, бабушкам и дедушкам красивую улыбку без дискомфорта. Запишите их на бесплатный прием к стоматологу клиники «Зубной стандарт» прямо сейчас по телефону: (351) 200-33-67.

Хотите задать вопросы доктору и получить бесплатную онлайн-консультацию? Пишите их в комментариях под статьей.

Стоматологическая клиника «Зубной стандарт» это современные цифровые стоматологические технологии по доступным ценам для всей семьи.

Стоматологическая клиника «Зубной стандарт» — это привлекательные акции на все виды стоматологических услуг.

Проект «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» — это 12 серий, созданных на основе реальных ситуаций героев проекта, их переживаниях и эмоциях после проведения стоматологических процедур. В каждой серии профессиональные врачи будут рассказывать доступным языком о стоматологических процедурах и мифах, с ними связанных. «Комсомольская правда» и «Зубной стандарт» вместе с героями проекта расскажут, что голливудская улыбка в Челябинске — это возможно и, главное, доступно.

«Зубной стандарт»: искусство в стоматологии

Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»

г. Челябинск,

ул. Коммуны, 87, 5 этаж;

ул. Свободы, д. 91, кор. 3а;

телефон: (351) 200-33-67;

Zubnoystandart.ru.

ВКонтакте

На правах рекламы.

Смотрите также:

Можно ли родить и сохранить зубы? (подробнее)

Анестезия при беременности разрешена? (подробнее)

Не хочешь жить без зубов? Куда бежать и что делать? (подробнее)

Как подружить ребенка со стоматологом? (подробнее)

Лечение зубов у детей под наркозом (подробнее)

Стоматологическая помощь особым детям (подробнее)

Не пугайте внуков зубами в стакане: кастинг среди бабушек и дедушек (подробнее)

Почему виниры доступны не всем (подробнее)