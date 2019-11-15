Активисты сорвали ремонт в доме, где жил экс-глава Челябинской области

Владелец старинного здания, называемого Домом Рындина, в котором расположен бар Greenery (Цвиллинга, 6), начал обшивать фасад утеплителем. После жалобы краеведов Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал приостановить работы, назвав их незаконными.

Здание начали обшивать утеплителем, не дождавшись одобрения властей. Фото: Юрий Латышев

— Дом этот — объект культурного наследия. Там жил Кузьма Рындин — первый секретарь обкома партии, который возглавил Челябинскую область в 1934 году . Здание было построено в это же время, возможно, специально для главы региона, — рассказал координатор группы град защитников «Арихистраж» Юрий Латышев. — Дом Рындина — типичный пример конструктивизма. Таких зданий в Челябинске остались единицы.

Как рассказал председатель Госкомитета Алексей Федичкин, на следующей неделе они получат решение суда. За незаконные работы собственнику может грозить штраф от 20 тыс. руб. и выше.

Внешний вид объекта культурного наследия четко оговорен в документах. Фото: Юрий Латышев

— Интерьеры там не сохранились. Но внешний вид и даже размер четко оговорены в документах — ничего нельзя приделывать. Из-за утеплителя изменятся как размеры, так и первоначальный вид, — продолжает Юрий Латышев. — Пусть утепляют изнутри, если холодно.

Владелец ресторана, основатель холдинга Showrest Group Татьяна Мизюрина прокомментировала, что она всего лишь арендатор помещения и за фасад она не отвечает:

— Я занимаюсь только тем, что находится внутри здания.

ЧТО ГОВОРИТ ВЛАДЕЛЕЦ?

Нам удалось связаться с владельцем здания Павлом Капанцяном. Он признался, что утепление дома действительно было его инициативой.

— Здание разрушается, стены старые, внутри очень холодно. Зимой, при -20, в помещении всего +10 градусов — невозможно работать. Когда мы обследовали помещение тепловизором, оказалось, что стены не держат тепло, все уходит, — рассказал он. — Единственный способ сохранить памятник — утеплить снаружи. Краеведам просто делать нечего.

В советские годы здесь было Бюро по трудоустройству и информации населения. Фото: Юрий Латышев

По словам, Павла Капанцяна, он обращался в Госкомитет охраны объектов культурного наследия, где получил техзадание на утепление, по которому был разработан проект.

— Планируется утеплить здание, также заштукатурить и покрасить. Вид вообще не будет отличаться от нынешнего. Никаких изменений не последует, — обещает собственник здания. — Работы начали, не дождавшись выдачи разрешения — хотели успеть до холодов. Да, это наш минус, я не спорю. А когда краеведы подняли шум, нам отказали.

В таком виде здание было в 2013 году. Фото: Юрий Латышев

В ближайшее время собственник планирует изменить проект и все-таки согласовать его с чиновниками. Кроме того, она обнаружен, что в документах указаны неверные размеры дома.

В 2015 году челябинский фотоблогер Пашка Vidik Федоров открыл здесь Boroda Bar. Фото: RestoNews l Ресторанные новости l Челябинск/vk.com

Напомним, в 2016 году с помощью прокуратуры и суда Юрию Латышеву удалось добиться закрытия летней веранды у Дома Рындина и еще нескольких летников в центре города.

В этом году краеведам приходится спасать «немецкий квартал», который выкинули из реестра объектов культурного наследия. Решение удалось опротестовать, но была подана апелляция. Недавно градозащитники нашли ошибки в экспертизе – она была проведена по шести домам вместо семи. Активисты намерены потребовать провести новую.

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