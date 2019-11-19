«Они — предатели»: ветераны спорта Челябинска дали оценку петиции «фанатского движения»

Напомним, воскресный матч с «Автомобилистом» начался демаршем со стороны зрителей. Чуть больше ста болельщиков в самом начале демонстративно покинули трибуны фанатского сектора. А перед этим держали в руках плакат с надписью «Это только начало».

На вопросы о том, зачем они это сделали, пояснили, что готовят обращение к главе региона со своими требованиями в отношении политики клуба.

После стала известна подноготная конфликта. Руководитель пресс-службы хоккейного клуба объяснила, что всему виной личный конфликт одного из сотрудников клуба.

Стоящие за плакатом пять трибун вскоре ушли из зала. Фото: Ирина ФАДЮШИНА.

Кстати, на это самой игре настоящие болельщики поддержали команду песней Виктора Цоя «Мы ждем перемен». И вот сегодня мощная поддержка команде пришла от ветеранов спорта. Они написали открытое письмо губернатору Текслеру, где расставили все акценты и ответили своим оппонентам.

Приводим полный текст письма:

В Челябинске фанаты ХК Трактор устроили бойкот, демонстративно покинув фанатские трибуны. 00:00 00:00

Уважаемый Алексей Леонидович!

Обращаемся к вам от всего ветеранского сообщества со словами поддержки в адрес ХК «Трактор». В Ваш адрес поступила петиция от так называемого «фанатского движения», с которой мы категорически не согласны!

Мы так же не довольны ситуацией в турнирной таблице, нам больно смотреть как проигрывает команда. Но у нас с Вами абсолютно новый коллектив, новый тренерский штаб и новые игроки. Благодаря вашей инициативе произошла смена главного тренера, и должно пройти время, чтобы команда выправилась, тем более с таким количеством травмированных игроков.

Обращаемся к Вам с просьбой не обращать внимание на радикально настроенных псевдофанатов, не они настоящие болельщики «Трактора». Они не могут называться таковыми просто потому, что они предатели. Как бы не были недовольны болельщики руководством клуба, тренерами, игроками, они никогда не предадут команду, будут с ней и в моменты побед, и в моменты поражений.

Их демарш явно имеет заказной подтекст или личные корыстные цели кого-то из его организаторов. Не поддавайтесь заказной провокации. В лице нас ветеранов клуба и настоящих уважаемых болельщиков. Вы всегда найдете поддержку и помощь в спортивных вопросах.

По поводу других пунктов, указанных псевдофанатами:

— Пустые трибуны и раздача билетов: те, кто ходит на матчи или хотя бы смотрят их по ТВ видят, что трибуны почти заполнены. Кто и кому раздает билеты в огромных количествах остается загадкой, можем сказать только, что нам ветеранам выделяются пригласительные и в этом нет ничего плохого.

— По поводу ситуации со школой: наконец-то руководство клуба начали реально уделять внимание школе, воспитанникам и тренерам. В школе впервые за столько лет начали делать ремонт, открыли залы спец. подготовки. Начали ценит труд тренеров впервые после долгого перерыва отмечены серьезными поощрениями тренерский состав. Все это даст результат, но, к сожалению, не сию секунду. Только внимание к нашей школе даст в перспективе результат. Опять же если бы наши одаренные воспитанники не были так бездарно «розданы» другим клубам. Сегодня ситуация в турнирной таблице «Трактора» была бы другая.

— Глупое требование людей, не разбирающихся в спорте о снятии задачи выхода в плэй-офф! Такая задача должна стоять, команда и главный тренер должны работать именно на эту задачу. Это же спорт! Сдаться и поднять лапки, когда еще все можно исправить! И в наши годы были поражения и «черные» полосы, и вылет в высшую лигу. Но уверенность, твердость, трудолюбие, позволили переломить сложную ситуацию Мы верим в «Трактор», мы верим в нашу команду.

— В этом году изменилось и отношение к нам ветеранам, за что Вам огромное спасибо!

— Мы любим свой клуб, не дадим его никому в обиду, будем и дальше его поддерживать, вместе с настоящими преданными верными болельщиками!

Просим Вас, как Президента клуба и Губернатора, и дальше поддерживать наш родной клуб.

С уважением,

Анатолий Картаев, Юрий Шумаков, Николай Макаров, Борис Молчанов, Александр Глазков, Андрей Кудинов, Олег Давыдов, Виктор Перегудов, Валерий Никулин, Виктор Труфанов, Владимир Шабунин.