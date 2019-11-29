Задай вопрос стоматологу: кому подходят брекет-системы

Каков идеальный возраст для исправления прикуса? Насколько болезненно лечение с помощью брекет-системы? Какими видами спорта можно и нельзя заниматься с брекетами? И можно ли сочетать брекеты с пирсингом?

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Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»

г. Челябинск,

ул. Коммуны, 87, 5 этаж;

ул. Свободы, д. 91, кор. 3а;

телефон: (351) 200-33-67;

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