Скорректировать прикус и выровнять зубы: врач-ортодонт рассказывает о современных брекет-системах
Давно мечтали об идеальной улыбке? Решить проблему неправильного прикуса и искривленных зубов помогают современные брекет-системы. В клинике «Зубной стандарт» предлагают современные, эффективные и доступные по цене способы исправления прикуса и положения зубов.
В новой серии проекта «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» стоматолог-ортодонт клиники «Зубной стандарт» Ксения Смагина расскажет о брекет-системах. А также всех зрителей проекта ждет специальное предложение.
Зубной стандарт. Серия 11..
Неправильный прикус — это не только эстетическая проблема. Он способен привести к развитию разных стоматологических заболеваний: кариесу, пародонтиту, преждевременной потере зубов. Кроме того, прикус влияет на пережевывание пищи и речеобразование. Помимо прочего, неправильное положение зубов приводит к неравномерной нагрузке на височно-челюстной сустав. А это может стать причиной постоянных головных болей.
Учитывая ситуацию каждого пациента, его индивидуальные особенности и предпочтения по лечению, специалисты клиники «Зубной стандарт» подбирают способы коррекции положения зубов и прикуса.
— В клинике «Зубной стандарт» имеется полный комплекс ортодонтических услуг. Определить, какие именно системы решат проблему пациента, сможет только врач, — подчеркивает стоматолог-ортодонт Ксения Смагина. — Приходите, и вместе мы составим оптимальный и подходящий именно вам план лечения.
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Проект «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» — это 12 серий, созданных на основе реальных ситуаций героев проекта, их переживаниях и эмоциях после проведения стоматологических процедур. В каждой серии профессиональные врачи будут рассказывать доступным языком о стоматологических процедурах и мифах, с ними связанных. «Комсомольская правда» и «Зубной стандарт» вместе с героями проекта расскажут, что голливудская улыбка в Челябинске — это возможно и, главное, доступно.
«Зубной стандарт»: искусство в стоматологии
Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»
г. Челябинск,
ул. Коммуны, 87, 5 этаж;
ул. Свободы, д. 91, кор. 3а;
телефон: (351) 200-33-67;
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