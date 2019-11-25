2019-11-25T13:22:42+03:00
Улыбка на миллион

Скорректировать прикус и выровнять зубы: врач-ортодонт рассказывает о современных брекет-системах

В 11 серии проекта «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» ликбез по исправлению зубного ряда
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Давно мечтали об идеальной улыбке? Решить проблему неправильного прикуса и искривленных зубов помогают современные брекет-системы. В клинике «Зубной стандарт» предлагают современные, эффективные и доступные по цене способы исправления прикуса и положения зубов.

В новой серии проекта «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» стоматолог-ортодонт клиники «Зубной стандарт» Ксения Смагина расскажет о брекет-системах. А также всех зрителей проекта ждет специальное предложение.

Зубной стандарт. Серия 11..

Неправильный прикус — это не только эстетическая проблема. Он способен привести к развитию разных стоматологических заболеваний: кариесу, пародонтиту, преждевременной потере зубов. Кроме того, прикус влияет на пережевывание пищи и речеобразование. Помимо прочего, неправильное положение зубов приводит к неравномерной нагрузке на височно-челюстной сустав. А это может стать причиной постоянных головных болей.

Учитывая ситуацию каждого пациента, его индивидуальные особенности и предпочтения по лечению, специалисты клиники «Зубной стандарт» подбирают способы коррекции положения зубов и прикуса.

— В клинике «Зубной стандарт» имеется полный комплекс ортодонтических услуг. Определить, какие именно системы решат проблему пациента, сможет только врач, — подчеркивает стоматолог-ортодонт Ксения Смагина. — Приходите, и вместе мы составим оптимальный и подходящий именно вам план лечения.

Измените свою жизнь к лучшему и улыбайтесь чаще вместе с клиникой «Зубной стандарт». Запишитесь на бесплатную консультацию стоматолога прямо сейчас по телефону: (351) 200-33-67.

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Стоматологическая клиника «Зубной стандарт» это современные цифровые стоматологические технологии по доступным ценам для всей семьи.

Стоматологическая клиника «Зубной стандарт» — это привлекательные акции на все виды стоматологических услуг.

Проект «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» — это 12 серий, созданных на основе реальных ситуаций героев проекта, их переживаниях и эмоциях после проведения стоматологических процедур. В каждой серии профессиональные врачи будут рассказывать доступным языком о стоматологических процедурах и мифах, с ними связанных. «Комсомольская правда» и «Зубной стандарт» вместе с героями проекта расскажут, что голливудская улыбка в Челябинске — это возможно и, главное, доступно.

«Зубной стандарт»: искусство в стоматологии

Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»

г. Челябинск,

ул. Коммуны, 87, 5 этаж;

ул. Свободы, д. 91, кор. 3а;

телефон: (351) 200-33-67;

Zubnoystandart.ru.

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