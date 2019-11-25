Парень из Челябинска сменил имя на Билет Призыва Нет, чтобы откосить от армии

Удивительный человек живет в городе Троицк Челябинской области. От рождения 19-летнего парня звали Роман, но затем парень стал менять имена как перчатки — со своего совершеннолетия переписал в документах уже два ФИО. Естественно, не чтобы найти себя, а чтобы подзаработать деньжат. Сначала он назвал себя Пельменем Кондольским, а буквально на днях переименовал себя в Билета Призыва Нет. Удивительно, что отчество — Марсельевич — челябинец никогда не менял. По крайней мере не отчитывался об этом публично.

— Армия оказалась ближе, чем мне казалось. Поэтому я решил взять имя-оберег от нее. Да, теперь я клиент небезызвестной компании, которая легально освобождает призывников от армии.Хайп машина запущена, дамы и господа, — написал молодой человек в своих соцсетях.

В доказательство он продемонстрировал паспорт. В достоверности уже мало кто сомневается — ведь первый раз Роман, то есть Билет, выкладывал достоверные снимки о смене имени.

А вот и первые поменяный паспорт Пельменя-Билета.Фото: из архива героя публикации

По правилам миграционной службы, в современной России имя можно менять сколько угодно раз и без всяких препон со стороны закона.

— Достаточно оплатить госпошлину в 1 600 рублей. Раньше из ЗАГС в полицию приходили запросы: вдруг человек скрывается от закона. Сейчас требование «пробивать» человека по базе убрали, — проконсультировала КП-Челябинск сотрудница миграционной службы.

Самое интересное, что еще пару месяцев назад парень, когда вернул себе имя на Роман после Пельменя, чистосердечно рассказывал корреспонденту «Комсомолки»:

— Я не хочу идти в армию с этим именем, потому что это будет трэш. Наверное, меня на кухню пошлют. Я еще не свыкся с этим именем и не могу представить, что у меня будут дети Пельменевичи.

Но судя по его новому ФИО, отдавать долг родине Марсельевич не горит желанием. Впрочем, в бумагах Министерства обороны ничего не сказано о призывниках со странными именами. Так что если и удастся откосить — то только по состоянию здоровья.