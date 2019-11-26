В Челябинске появился свой Бермудский треугольник
Еще не утих скандал с нелепым размещением остановочных комплексов в Челябинске, которые стали причиной увольнения старейшего чиновника мэрии Владимира Алейникова, а уже зреет новый.
Похоже, что Управление дорожного хозяйства, следуя заветам своего бывшего начальника, продолжает эффективно осваивать бюджетные средства. На этот раз — ставят комплексы там, где они вообще не нужны. Может быть, все дело в том, что на каждом комплексе есть место под рекламу, которая кому-то приносит деньги?
УГОЛ ПЕРВЫЙ
Этот комплекс поставили на бывшем троллейбусном кольце улиц Кашириных-Молодогвардейцев.
Бывшее троллейбусное кольцо. Остановки здесь давно нет!Фото: Антон САДЧИКОВ
Тут уже лет семь тут нет конечной остановки и троллейбусы не ходят. Теперь здесь — платная огороженная парковка. Так что остановка будет работать рекламным щитом и служить местом сборища любителей пива...
УГОЛ ВТОРОЙ
А это комплекс за перекрестком улиц Университетская набережная-Молодогвардейцев, в сторону Тополиной аллеи.
Зеленую остановку за 300 тысяч сменила новая. И кому она здесь нужна?Фото: Антон САДЧИКОВ
Здесь пустовала два года зеленая остановка, и никогда не ходил транспорт. Сейчас ставят новую. А транспорт так и не ходит. Да и скорее всего, не будет ходить. Почему? Читайте далее...
УГОЛ ТРЕТИЙ
А это завершающая точка «Бермудского треугольника». Остановка на повороте с Университетской Набережной на улицу Молодогвардейцев.
Вдруг на повороте с Университетской набережной появилась остановка, а автобусы и маршрутки тут никогда не ходили!Фото: Антон САДЧИКОВ
Здесь никогда не было остановки. И быть не может. Потому что въезд на Университет набережную из центра города идет с двух точек:
— с тыла ТРК «Родника»
— из-под моста Труда — Кашириных.
Это очень узкое место для общественного транспорта. Автобусы здесь ходить не могут. Разве что маршрутные такси. Но им у нас нынче объявлена война, да и маршрут им этот не выгоден — на всем протяжении Университетской набережной мало найдется желающих уехать в сторону Северо-Запада.
ОТ РЕДАКЦИИ
Теперь слово за Управлением дорожного хозяйства. Мы отправили им запрос. Надеемся получить объяснение о целесообразности потраченных сотен тысяч на остановки «Бермудского треугольника».
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