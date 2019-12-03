Новую арт-набережную в Челябинске построят на болоте

Участники дискуссионного клуба «ПроПолис» обсудили проект нового облика набережной в Челябинске. Она протянется от моста на Кирова, вдоль здания филармонии, мимо новых офисных центров и до улицы Пушкина. Набережная и сквер Искусств будут протяженностью порядка 600 метров. Построить ее планируют до декабря 2020 года.

СТРОИТЬ ПО-НОВОМУ

На эскизах едва ли не идеалистическая картинка. Кустарники, деревья, качели, скамейки, детская зона, театральная сцена, прогулочные дорожки, сквер, сама набережная отделанная гранитом… Глаз радуется. Правда, у участников дискуссии остались вопросы. За круглым столом специалисты высказали свои мнения.

— Мы создавали проект три назад. Потом привязывали его к саммитам ШОС и БРИКС и строящемуся через реку Миасс конгресс-холлу. Проектировали даже специальную дорогу для подъезда президентских кортежей, пожарный проезд… Но потом оказалось, что форум в Челябинске пройдет в усеченном формате, да и само строительство конгресс-холла сегодня под большим вопросом. Тем не менее, проект был принят, прошли торги, и строительство набережной уже началось. На эскизах и в документах все учтено. Это сложное гидротехническое сооружение. Оно требует соблюдения массы нормативов. Здесь много своих особенностей. Нужно учитывать уровень воды, возможные паводковые потопления. Сейчас главное, чтобы было выполнено, как задумано архитекторами и проектировщиками. Нужно строить по-новому, достойно, с новым подходом, — заметила директор компании «УралДорПроект» Валентина Горбулина.

Эскиз вечерней набережной Миасс. Эскиз: «УралДорПроект»

Куратор из компании «СК-Проект» Алена Ивлева подчеркнула, что глубина воды у берега в том месте не более полуметра. Здесь есть крутые откосы и овраги. В основном, это заболоченный участок с илистым дном. Его нужно будет отсыпать. Построить хорошую ливневку. Грунта потребуется очень много. Берег укрепят специальными буронабивными сваями, создав прочный фундамент. С этим проблемным участком нужно что-то делать —придавать ему в достойный вид.

«ПРОРЫВ» В ОБЛИКЕ ГОРОДА

В проектировании челябинцам помогали коллеги из самарского проектного бюро «Творческая мастерская». Его руководитель Александр Шуткин уточнил, что весь ландшафтный дизайн создавался с учетом современных архитектурных тенденций. Например, на детских площадках появятся игровые формы на морскую и водную тематику. Они будут изготовлены, в основном, из дерева. Ограждение — из полупрозрачного материала.

Директор ООО «УралНИИСтромПроект» Василий Важенин и преподаватель кафедры «Архитектура» ЮУрГУ Екатерина Цветкова заметили, что такой современный арт-объект, если он будет реализован в принятом формате, станет «прорывным» в развитии облика Челябинска. Такой стильный проект, и, тем более на небольшом пространстве, вписавших в исторический, культурный центр, впервые будет воплощен в столице Южного Урала. И еще раз подчеркнули: главное постараться реализовать его в изначальном виде. И по возможности, соблюсти авторский контроль.

Наконец-то в Челябинске появиться нормальная набережная. Эскиз: «УралДорПроект»

Вместе с тем, специалисты, архитекторы, проектировщики сошлись во мнении, что идеального решения принять не удалось. Не исключено, что по ходу строительства могут быть внесены и некоторые изменения.

О ВЕЛОДОРОЖКАХ И ТУАЛЕТАХ

Так, руководитель сообщества «Челябинский урбанист» Лев Владов оценивая плюсы и минуты новой набережной и арт-сквера, сразу же предложил посмотреть на «несколько шагов вперед».

— Я сторонник строительство велодорожек. Но предложенная здесь велодорога, на мой взгляд, ни к чему хорошему не приведет. Этот участок не транзитный, и ограничивается лишь 600 метрами. Кроме того, велосипедисты и пешеходы будут только мешать друг другу, даже если на таком узком участке попытаться разделить две эти зоны. Открытым остается и вопрос, как попасть на набережную и в сквер с другой стороны реки. По проекту люди должны проходить в арку под мостом через Миасс. Она соединит набережную у Краеведческого музея с продолжением набережной у филармонии. Если возникнут сложности, то проход нужно будет строить через пешеходный мост на Кирова. Либо делать обычные переходные переходы через проезжую часть. Автомобильный трафик по Кирова не столь плотный, — высказал свое мнение Лев Владов.

Зона отдыха с качелями, пешеходной и велодорожкой. Эскиз: «УралДорПроект»

Челябинский урбанист тут же заметил слабые места будущей арт-набережной. Так, кустарники в сквере и вдоль берега разместят в клумбах. Делается это для того, чтобы они не промерзали зимой. Соответственно, эти зеленые насаждения в холода нужно перевозить в теплые боксы. По проекту высота деревьев, которые планируется высадить в сквере, не будет превышать двух метров. Приживутся ли эти деревца? По мнению Владова деревья должны быть уже более «рослыми и сильными». А хороших питомников даже у нас в регионе предостаточно. Они могут за разумные деньги предложить очень достойные зеленые насаждения.

— На мой взгляд, здесь очень много тротуарной плитки. Вполне можно было заменить ее на более интересные и доступные строительные материалы. В проекте я не увидел каких-то капитальных точек строительства. Например, здесь не будет водоснабжения, канализации. Соответственно, туалетов в местах отдыха, к сожалению, не предусмотрено. Может, это будут мобильные точки. Есть вопросы по организации парковки. Судя по проекту, она не предусмотрена. Скорее всего, на новой набережной будут работать только небольшие торговые палатки. Главное, на мой взгляд, при строительстве руководствоваться здравым смыслом, — говорит Лев Владов.

Кстати, отсыпка участка новой набережной уже началась около здания филармонии. Торги на ведение строительства уже завершены. Подрядчик обязался построить объект до конца 2020 года за 570 миллионов рублей.

Арт-поляна с детскими игровыми площадками. Эскиз: «УралДорПроект»

СПРАВКА «КП»

Что появится на новой набережной в Челябинске

— Пешеходная зона протяженностью 600 метров с зелеными насаждениями.

— Арт-сквер с зонами отдыха и детскими игровыми площадками.

— Саму набережную отсыпят и «оденут» в гранит уральских горных пород преимущественно серо-зеленого цвета (породы — мансуровская, южно-султаевская и цветок Урала).

— Все конструкции будут выполнены преимущественно из гранита.

— Арт-поляна, передвижная сцена-амфитеатр со стилизованными зрительными местами на специальных ступеньках.

— Передвижные выставочные павильоны.

— Торговые точки.

— Архитектурный ансамбль набережной соединиться с домом Колбина (ул. Труда, 66), где планируется расположить исторический музей. Купец Василий Михайлович Колбин на рубеже XIX и XX веков построил в Челябинске первую электростанцию, открывал доходные дома. В свое время в его доме заседала Челябинская городская дума.

Благодарим сайт Pchela.news за организацию дискуссионного клуба «ПроПолис».